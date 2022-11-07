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En güzel 10 Kasım şiirleri: 2-3-4 kıtalık en duygusal, resimli 10 Kasım şiirleri kısa ve öz! Atatürk'ü anma şiirleri

En güzel ve resimli 10 Kasım şiirleri

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce aramızdan bedenen ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü anmalarına kısa bir süre kalmasıyla 10 Kasım şiirleri araştırması sıklaştı. Bizler de bu özel gün için En güzel, duygusal kısa ve öz 10 Kasım şiirlerini bir araya getirdik. İşte en anlamlı ve özel Atatürk resimli 10 Kasım şiirleri...

Giriş: 07.11.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Her sene olduğu gibi bu sene de 10 Kasım'da ulusal yas tutulacak. Bizler de 10 Kasım Atatürk'ü anma günü öncesinde en özel 10 Kasım şiirlerini derledik. İşte en güzel resimli kısa ve öz 10 Kasım şiirleri

  • EN GÜZEL 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

    Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    “Türk’üm, doğruyum’’ derken

     

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

    Sığmayan gururumsun.

  • Atamız Şiiri

    O sabah güneş başkaydı

    Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

    İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

    Ağlıyorlardı...

    O sabah 1938 sabahı

    Saat tam dokuzu beş geçe

    Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

    Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

    Her şey o sabah oldu, işte o sabah

  • Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

    Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

    Ekmeğim ak suyum berraksa,

    Ağaçlar çiçek açıyor

    Topraklar ısınabiliyorsa,

    Sesim gür çıkıyor

    Özgür özgür bakabiliyorsam,

    Sen varsın gözbebeklerimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

     

    Yazabiliyorsam gönlümce

    Okuyabiliyorsam...

    Kazabiliyorsam toprağımı

    Gün ışığında çapa kürek elde,

    Çalışabiliyorsam gece gündüz

    Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

    Sen varsın yüreğimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

  • Atatürk Şiiri (Mehmet Necati Öngay)

    Bayrak yarıya çekilmiş,

    Atatürk’üm öldü diye,

    En son yaprak da dökülmüş,

    Atatürk’üm öldü diye

     

    Sürü yas tutmuş ovada,

    Kuşlar susmuşlar yuvada,

    Rüzgar esmez olmuş dağda,

    Atatürk’üm öldü diye.

     

    Irmaklar yaslı çağlamış,

    Ağaçlar sessiz ağlamış,

    Vatan karalar bağlamış,

    Atatürk’üm öldü diye 

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