2. BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS) : ŞEFKATLİ KALP

Bir Boğa'ya dertlerinizi anlatın, size rahatlatıcı sözler, destekleyici bir kucaklama ve sarsılmaz bir cesaretlendirme sunacaktır. Ailevi yönelimleri, onları özverili bir şekilde sevgi ve destek sağlamaya, sıklıkla başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymaya yönlendirir.

Empati kurma ve ihtiyaç anlarında nezaket gösterme yetenekleri, durumları daha iyiye doğru değiştirme yeteneğine sahip dönüştürücü bir güce sahiptir.