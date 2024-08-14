En fazla göç veren şehir İstanbul

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TÜİK 2023 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47.9'unu erkekler, yüzde 52.1'ini ise kadınlar oluşturdu.

2023'te İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

İstanbul geçen 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il de olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.

Alınan ve verilen göç arasındaki farkı gösteren net göç rakamlarına bakıldığında İstanbul'un 168 bin 623 kişiyle en fazla net göç veren il olduğu görüldü. Burayı 127 bin 719 net göç veren Hatay izledi. İl Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç Toplam 85 372 377 3 450 953 3 450 953 İstanbul 15 655 924 412 707 581 330 - 168 623 Hatay 1 544 640 37 068 164 247 - 127 179 Malatya 742 725 34 414 102 621 - 68 207 Kahramanmaraş 1 116 618 31 582 82 119 - 50 537 Adıyaman 604 978 23 294 48 372 - 25 078 Van 1 127 612 39 585 56 547 - 16 962 Diyarbakır 1 818 133 49 440 63 878 - 14 438 Adana 2 270 298 66 104 77 898 - 11 794 Gaziantep 2 164 134 65 524 73 835 - 8 311 Ağrı 511 238 23 324 30 696 - 7 372 Kütahya 575 674 24 281 28 405 - 4 124 Erzurum 749 993 34 129 38 115 - 3 986 Osmaniye 557 666 27 059 30 896 - 3 837 Muş 399 879 18 904 22 595 - 3 691 Kars 278 335 15 376 16 382 - 1 006 Bitlis 359 747 19 286 19 795 - 509 Şanlıurfa 2 213 964 63 205 63 559 - 354 Ardahan 92 819 6 856 6 811 45 Kayseri 1 445 683 47 180 46 791 389 Erzincan 243 399 19 786 19 054 732 Şırnak 570 745 22 726 21 572 1 154 Uşak 377 001 14 575 13 122 1 453 Bingöl 285 655 15 784 14 325 1 459 Bayburt 86 047 10 202 8 309 1 893 Iğdır 209 738 12 781 10 830 1 951 Hakkari 287 625 14 956 12 732 2 224 Bilecik 228 058 13 762 11 323 2 439 Denizli 1 059 082 32 655 29 994 2 661 Batman 647 205 27 888 25 138 2 750 Bolu 324 789 18 099 15 105 2 994 Artvin 172 356 13 425 10 352 3 073 Isparta 449 777 25 149 21 847 3 302 Karaman 263 960 15 156 11 829 3 327 Karabük 255 242 17 977 14 615 3 362 Burdur 277 452 18 013 14 536 3 477 Kırşehir 247 179 16 475 12 735 3 740 Düzce 409 865 19 891 16 124 3 767 Mardin 888 874 37 903 33 904 3 999 Afyonkarahisar 751 344 30 431 26 427 4 004 Manisa 1 475 716 46 467 42 259 4 208 Zonguldak 591 492 26 828 22 615 4 213 Amasya 339 529 19 307 15 046 4 261 Bartın 207 238 13 197 8 926 4 271 Tunceli 89 317 11 806 7 234 4 572 Siirt 347 412 21 120 16 468 4 652 Edirne 419 913 22 281 17 181 5 100 Kilis 155 179 12 750 7 604 5 146 Aksaray 438 504 20 400 15 112 5 288 Trabzon 824 352 41 272 35 644 5 628 Nevşehir 315 994 19 072 13 307 5 765 Rize 350 506 24 347 18 372 5 975 Bursa 3 214 571 95 935 89 763 6 172 Yozgat 420 699 29 124 22 387 6 737 Çorum 528 351 27 902 20 273 7 629 Kırklareli 377 156 22 171 14 336 7 835 Sinop 229 716 20 887 11 499 9 388 Niğde 377 080 26 089 15 991 10 098 Çanakkale 570 499 32 719 22 615 10 104 Kırıkkale 285 744 23 664 13 403 10 261 Gümüşhane 148 539 24 177 13 873 10 304 Yalova 304 780 22 979 12 563 10 416 Tokat 606 934 45 011 34 546 10 465 Eskişehir 915 418 45 072 34 020 11 052 Aydın 1 161 702 52 916 41 605 11 311 Kocaeli 2 102 907 92 564 81 219 11 345 Elazığ 604 411 35 924 24 456 11 468 Çankırı 205 501 25 333 13 438 11 895 Kastamonu 388 990 30 284 17 608 12 676 Giresun 461 712 35 227 22 520 12 707 Mersin 1 938 389 80 493 67 409 13 084 Konya 2 320 241 75 214 61 210 14 004 Ordu 775 800 43 974 29 843 14 131 Sakarya 1 098 115 47 730 33 515 14 215 Samsun 1 377 546 65 364 50 570 14 794 Sivas 650 401 48 214 31 783 16 431 Balıkesir 1 273 519 60 574 43 098 17 476 Tekirdağ 1 167 059 63 230 45 182 18 048 İzmir 4 479 525 147 765 125 643 22 122 Muğla 1 066 736 63 562 40 554 23 008 Ankara 5 803 482 232 700 208 740 23 960 Antalya 2 696 249 118 356 88 758 29 598 En fazla net göç alan şehir ise 29 bin 598 kişi ile Antalya olurken, bu şehri 23 bin 960 kişiyle Ankara takip etti. İSTANBUL'DAN NEDEN GÖÇ EDİLDİ? TÜİK verilerine göre geçen yıl İstanbul'dan ayrılan 581 bin 330 kişiden 149 bin 875'i aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç etti. 131 bin 603 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşullarına erişmek için İstanbul'u terk etti.

İstanbul'dan göç etme nedeni Kişi Hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç 149875 Daha iyi konut ve yaşam koşulları 131603 Eğitim 44390 Tayin / iş değişikliği 42737 Aile yanına / memlekete geri dönme 37616 Diğer 33919 Ev alınması 32647 İşe başlamak / iş bulmak 31180 Bilinmeyen 25893 Medeni durum değişikliği / ailevi nedenler 24567 Emeklilik 19268 Doğal afet 4216 Sağlık / bakım 3419 Toplam 581330 KİRALAR BİR YILDA YÜZDE 77 ARTTI Son yıllarda kira bedelleri İstanbul'da enflasyonun üzerinde artarak şehirde yaşamayı daha zor bir hale getirdi. Endeksa verilerine göre İstanbul'daki ortalama metrekare kira ücreti 2023 genelinde 99 liradan 176 liraya çıktı. Yani kiralarda ortalama yüzde 78'lik yükseliş yaşandı. 2024'ün ilk 7 ayında kiralardaki ortalama artış ise yüzde 33 olarak hesaplandı.