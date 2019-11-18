Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekmesinin ardından kamu bankalarının faizi yüzde 1'in altına indirdiği kampanya etkisini gösterdi. Ötelenen talep harekete geçti ve ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 525.1 artış gösterdi. Merkez Bankası'nın son üç toplantıda art arda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, konutta faiz indirimi kampanyasına özel bankalar da destek vermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu. Düşüşte geçen yıl aynı dönemdeki indirim kampanyalarının yanı sıra KDV ve tapu harcı indirimlerinin tetiklediği satışların getirdiği yüksek baz etkisi belirleyici oldu. Kredi faizlerinin düşüşüyle ekim ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları son üç ayda azaldı. Ağustos'ta yüzde 6.8, Eylül'de yüzde 25.6, Ekim'de ise 31.9 azaldı.

DÜŞEN KONUT KREDİ FAİZLERİ İPOTEKLİ SATIŞLARI YÜZDE 525.1 ARTTIRDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525.1 oranında artış göstererek 50 bin 411 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl ekim ayında toplam satışlardaki artışa karşın, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar aylık yüzde 2.2'lerde seyreden konut kredi faizleri nedeniyle sert şekilde gerilemişti. Konut kredi faizlerinin bu yıl Ekim itibarıyla bazı bankalarda yüzde 1 seviyesinin altına gerilemiş olması, ipotekli satışlarda güçlü yükselişi beraberinde getirdi. Ekim ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut satışı ve yüzde 16.7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54,3 ile Artvin oldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 57.9 İLE ŞIRNAK OLDU

Ekim ayında en büyük düşüş yüzde 57.91 ile Şırnak olurken, Şırnak ilini sırayla yüzde 40 ile Gümüşhane ve yüzde 35 düşüşle Tunceli izledi. Bu dönemde İstanbul'da satışlarda yüzde 9,96 düşüş gerçekleşti. Geçen yıl ekim ayında İstanbul'da 27 bin 156 adet konut satışı gerçekleşirken, 2019 ekim ayında ise toplam 24 bin 451 satış gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞLARDA YÜZDE 31.9 DÜŞÜŞ

Geçen yıl 19 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile yabancıların Türkiye'de konut edinme yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen konut yatırımı tutarı 1 milyon dolardan 250,000 dolara indirilmişti. Söz konusu düzenlemenin ardından yabancılara yapılan konut satışı geçen yıl Ekim'de yüzde 134.4 sert artış kaydetmiş ve yüksek bir baz etkisi oluşturmuştu. 2019 yılı ekim ayında yabancılara yabancıya satışta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.9 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı yine İstanbul aldı. İstanbul'da geçen yılın ekim ayına oranla yüzde 10.51 düşüşle 2 bin 43 konut satıldı.

İstanbul'da satışlar geçen yılın aynı ayında 2 bin 283 adet geçekleşmişti. 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi iste İstanbul'da toplam satışlarda geçen yıla göre yüzde 60,36 artış gerçekleşti. Geçen yıl Ocak-Ekim döneminde İstanbul'da 10 bin 178 konut satışı gerçekleşirken, bu yıl 16 bin 322 adet konut satışı gerçekleşti. Ekim ayında İstanbul ilini sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK IRAKLILARA SATIŞ YAPILDI

Geçen yılın aynı ayında Türkiye'den bin 439 adet konut alan Irak vatandaşları, 2019 yılı ekim ayında 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.

'FİYATLARDA ARTIŞ EĞİLİM VAR'



Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu Ekim ayı konut satışlarını değerlendirdi.

Konut fiyatlarında artış eğiliminin olduğunu belirten Aslanoğlu, "Konut fiyatlarında artış eğilimi söz konusu. TL'nin değer kazanması, konutlardaki fiyat düşüşü yabancı ilgisini arttırdı. Yabancı satış verisini bir aylık sonuçla değerlendirmek yanlış olur. 2,3 ay satış grafiğini izlemek gerekir. Yabancının bu aylık konut alımındaki düşüşün sebebi kendi mevzuatlarındaki değişimle alakalı olabilir."

DAR GELİRLİYE EV SAHİBİ YAPACAK YENİ FİNANSMAN MODELİ AÇIKLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 7 Kasım'da Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programındaki konuşmasında asgari ücretli, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak finansman modelinin altyapısını hazırladıklarını kaydetmişti. Albayrak, bu ay içinde detayları açıklanacak programla 20 yıl vadeli düşük faizli kredi verileceğini, her yıl en az 100 bin vatandaşın ev sahibi yapılacağını aktardı.