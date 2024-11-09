Cumhuriyetimizin kurucusu, özgür ve çağdaş Türkiye'nin mimarı, büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, milyonlarca insan, sevgi ve özlemlerini derin bir saygıyla dile getiriyor. Atatürk'ün eşsiz liderliği ve ileri görüşlülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'ni sadece bir ülke olarak değil, modern bir medeniyet olarak da inşa etme yolunda attığı adımlarla bizlere örnek olmaya devam ediyor. İşte özel, anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri...