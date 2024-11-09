Ata'mızı özlemle anıyoruz! İşte resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık mücadelesinin önderi ve çağdaş Türkiye'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Atatürk'ün fikirlerini, ilke ve inkılaplarını yüceltmek; onun mirasını gelecek nesillere aktarmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Bu özel gün vesilesiyle Atatürk'ü anlatan, onun eşsiz değerini ifade eden en anlamlı mesajlar, Türk bayrakları eşliğinde paylaşılacak. İşte 10 Kasım mesajları ve anma sözleri...
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Cumhuriyetimizin kurucusu, özgür ve çağdaş Türkiye'nin mimarı, büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, milyonlarca insan, sevgi ve özlemlerini derin bir saygıyla dile getiriyor. Atatürk'ün eşsiz liderliği ve ileri görüşlülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'ni sadece bir ülke olarak değil, modern bir medeniyet olarak da inşa etme yolunda attığı adımlarla bizlere örnek olmaya devam ediyor. İşte özel, anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri...
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"Atatürk, tarihte bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."
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"Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir."
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"Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu."
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"Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir."
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"Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir."
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"Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun."
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"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu."
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"Gideli 86 yıl oldu. Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın Atam."
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"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun."
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"Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."
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"Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır."
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"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."
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"10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün."
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"Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz."
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Saygı ve özlemle...