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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 bin 500 liradan kaç liraya yükselecek? Cumhurbaşkanı'ndan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı açıklaması

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan kaç TL'ye çıkacak? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Emekli maaşları bugün Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. En düşük emekli maaşı ise Kabine kararıyla beli oluyor. Hali hazırda en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira... Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zamlanacak mı? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı açıklaması...

Giriş: 03.01.2023 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • En düşük emekli maaşı ne kadar oalcak? Bugün Aralık ayı enflasyon zammı belli oluyor. Aralık ayı enflasyon zammının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

    En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil. En alttakilere seyyanen zam yapmak yöntemimizdir, yukarıdakilere enflasyon farkını dikkate alınan düzenleme yapılır.

  • Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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