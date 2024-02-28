En çok nereden ev alanlar kazandı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; konut fiyat endeksinde bölge bazlı 1, 5 ve 10 yıllık değişimler...
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TCMB verileri ışığında dün yayınladığımız konut-dükkan fiyatları karşılaştırmasının ardından bugün de konut fiyatlarının, bölgelere göre fiyat artışlarını kıyasladık.
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1 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık değişimleri incelediğimizde farklı sonuçlar karşımıza çıkıyor. TCMB'nin yayımladığı verilerde şehir yerine bölgeler kullanıldığı için biz de analizimizi bu şekilde yaptık.
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Son 1 yılda konut fiyat endeksinde en çok artış yaşanan bölgeler şöyle:
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AĞRI, ARDAHAN, KARS, IĞDIR - Yüzde 118.7
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ÇANKIRI, KASTAMONU, SİNOP - Yüzde 115.2
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ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK - Yüzde 111.3
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VAN, BİTLİS, MALATYA, TUNCELİ - Yüzde 109.0
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ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT - Yüzde 100.9
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Verileri yorumladığımızda krediye ulaşımdaki zorluk, kredi bulunduğu takdirde taksitlerin ödenmesinin zor oluşu gibi etkenlerle satışların düşmesi sonucu İstanbul'da fiyatların diğer bölgelere göre artışı çok zayıf kalıyor. Deprem bölgeleri dışında en az fiyat artışının yaşandığı yer İstanbul olarak karşımıza çıkıyor. Dışarıya göç vermesiyle de bu rakamlar destekleniyor.
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Maliyetlerin artışıyla birinci el konut fiyatlarının yükselişi, nispeten konut fiyatlarının önceki yıllarda düşük olduğu bölgelerde yüksek artışlara neden oluyor.
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Son 5 yılda konut fiyat endeksinde en çok artış yaşanan bölgeler şöyle:
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ANTALYA, BURDUR, ISPARTA - Yüzde 1374.3
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AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA - Yüzde 1262.9
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ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK - Yüzde 1185.9
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BALIKESİR, ÇANAKKALE - Yüzde 1109.5
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ÇANKIRI, KASTAMONU, SİNOP - Yüzde 1094.7
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5 yıllık verilere baktığımızda pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri göze çarpıyor. Antalya, Muğla, Çanakkale gibi yazlık bölgelerde yüzde 1100'ün üzerinde artışlar gözlemleniyor.
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İstanbul yine yüksek fiyatlar nedeniyle yaşanan erişebilirlik sorunu sebebiyle fiyat artışında alt sıralarda yer bulabiliyor.
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Son 10 yılda konut fiyat endeksinde en çok artış yaşanan bölgeler şöyle:
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AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA - Yüzde 2680.7
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ANTALYA, BURDUR, ISPARTA - Yüzde 2475.5
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BALIKESİR, ÇANAKKALE - Yüzde 2188.2
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EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ - Yüzde 1990.3
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İZMİR - Yüzde 1920.9
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10 yıllık dönemde yazlık bölgelere olan ilgi yine göze çarpıyor. Bodrum'u sınırları içerisinde barındıran Muğla, Kuşadası'nın bulunduğu il Aydın, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir, Trakya bölgesi ve İzmir ilk 5 sırada yer alıyor.
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İstanbul geriye döndükçe artış sıralamasında üst sıralara doğru tırmanıyor.