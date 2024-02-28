Verileri yorumladığımızda krediye ulaşımdaki zorluk, kredi bulunduğu takdirde taksitlerin ödenmesinin zor oluşu gibi etkenlerle satışların düşmesi sonucu İstanbul'da fiyatların diğer bölgelere göre artışı çok zayıf kalıyor. Deprem bölgeleri dışında en az fiyat artışının yaşandığı yer İstanbul olarak karşımıza çıkıyor. Dışarıya göç vermesiyle de bu rakamlar destekleniyor.