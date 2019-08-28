Ruh hali değişimleri, kramplar ve baş ağrılarıyla baş etmek pek çok kadın için büyük bir yük. Ancak bu streslerin bazılarını hafifletmenin basit bir yolu var; o da diyetiniz. Ne yediğiniz konusunda kontrol sahibi olursanız, vücudunuza verdiğiniz her yiyecek sağlık cephaneliğinizde bir araç olabilir.