En büyük tatlı su gölünün 9 yılda yarısı yok oldu!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) görevli 18 bilim insanından oluşan bir ekip, su hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su gölü olan Eğirdir'de 2 yıl süreyle incelemelerde bulundu.

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Gölün sürdürülebilir kullanımı ve geleceğe güvenle aktarılmasının Türkiye'nin milli bir meselesi olarak gördüklerini belirten uzmanlar, çeşitli tespitlerde bulundu. En dikkat çeken gelişmeler, suyun 9 yıl içindeki seviyesinin neredeyse yarı yarıya düşmesi oldu.

Gölün kuzey bölümünün Hoyran, güney kısmının ise Eğirdir olarak adlandırıldığını hatırlatan bilim insanları, Eğirdir Gölü'nün 2 kesimini birbirine bağlayan 'Kemer Boğazı'nın en derin noktasında taban kotunun 912.4 metre olduğu, su seviyesi düşüşünün devam etmesi halinde gölün fiziksel olarak ikiye ayrılmasının çok yakın olmasına tespitlerinde yer verdi.

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REKLAM "YILLIK 150-200 MİLYON METREKÜPLÜK SU AÇIĞI" Gölde içme ve sulama suyu kullanımının da fazla olduğuna ifade eden Prof. Dr. Şimşek, "Bölgedeki sulama suyu ihtiyacı çok fazla. Bölgede elma yetiştiricisi çok fazla. İçme suyu ihtiyacı gittikçe artıyor. Göl, bölge için tek kaynak diyebiliriz. Bölgenin içme ve sulama suyu buradan karşılanıyor. Dolayısıyla yağışların ve kar kalınlığının azalması nedeniyle göle gelen su miktarı çok azaldı. Ancak çekim çok fazla. Dolayısıyla seviye gittikçe azalıyor. Göle giren 400 milyon metreküplük yağış miktarı varken, 480 milyon metreküplük buharlaşma var. Ayrıca gölden su çekimi de eklenince yıllık 150-200 milyon metreküplük sürekli bir açık çıkıyor. Bu da sürekli seviyeyi düşürüyor. Son tespitlerimize göre 2015 yılından bugüne göldeki su seviyesinde yarı yarıya bir azalma var. Bu 1,8 milyar metreküpe tekabül ediyor" dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ PARAMETRE" DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Doğan ise göldeki çalışmalarda çeşitli bulgulara ulaştıklarına dikkat çekip, şunları söyledi: "Bunların en başında gelen de göldeki dramatik su seviye kaybı ve bunun getirdiği hacim kaybıydı. Eğirdir Gölü'ndeki en etkileyici bilgi, son 9 yılda yaşanan kayıpla ilgili. Eğirdir Gölü, son 9 yılda komşusu Beyşehir Gölü'nün 3'te 2'si kadar su kaybetti. Bu gerçekten çok önemli parametre.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VAR Eğirdir Gölü, yüzey alanı olarak Beyşehir'den küçük görünüyor; ama hacim olarak çok büyük bir göl. Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su kaynağı. Bununla ilgili alınması gereken önlemler var. Gölün fiziki yapısı kuzeyden güneye doğru uzanıyor. Kuzey tarafı Hoyran, güney tarafı Eğirdir olarak adlandırılıyor. Ortada dar bir boğazda birleşiyor. Bu boğazın adı, Kemer Boğazı.

REKLAM Bu boğazdaki su derinliği, su seviyesinin azalmasıyla beraber düşüyor. Çekilme devam ederse 1,5-2 sene içinde göl, fiziki olarak ikiye ayrılacak. Bu da çok tehlikeli. Gölü besleyen kaynakların büyük kısmı yer altı veya yüzeyde olsun hep Hoyran tarafında, kuzeyde. GERİ DÖNÜLEMEZ BİR NOKTAYA GELİR Eğer göl fiziksel olarak ikiye ayrılırsa, güneydeki Eğirdir kısmının su seviyesi kaybı çok daha hızlanır. Sonrasında geri dönülemez bir noktaya gelir. Acilen Kemer Boğazı'nda derinleştirme faaliyeti yapmamız lazım. Bunun çözümü dip taramasıyla tabandaki sedimanların kaldırılması. Kemer Boğazı'nda gerekli derinlik sağlanacak."

"BÜTÜNCÜL BİR HİDROLİK MODELE İHTİYAÇ VAR" Göl için bütüncül bir hidrolik modele ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan, şöyle konuştu: "Bugüne kadar gölle ilgili yapılan çok güzel çalışmalar var. Çoğu su kalitesi tespitine yönelik olduğu için tam bir hidrodinamik modellemenin yapıldığı çalışma yok. Öncelikle bunun yapılıp, gölle ilgili uygulanacak her şeyin bunun üzerinde denenmesi ve sonra yapılması gerekiyor. Yani kör bir bakış açısıyla değil, bilimin bize gösterdiği etkiyle hareketlerimizi yapmamız lazım.

BUHARLAŞMAYI ENGELLEMEK İÇİN GES YAPILMALI Bir diğeri ise göl yüzeyinden buharlaşmanın çok miktarda olması. Yaz aylarında günde 1 santimetre hatta bu rakamı geçen bir buharlaşma var. Temmuz, ağustos, haziran, eylül aylarında böyle. Çok büyük bir hacim. Bunu engellemek için önerilerimiz göl üzerinde yüzen güneş enerji sistemleri (GES) yapılması. Hem buharlaşmanın azaltılmasına yardımcı oluyor hem de temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı sağlıyor.

Bunların aktif hale getirilmesi hatta göl üstü rüzgar sistemleri entegre bir şekilde çalışılması lazım. Bir de gölde yapılmış izleme çalışmaları var. Ama bunlar lokal ve yer yer yapılmış. Yapmamız gereken gölle ilgili sürekli bir izleme ve ölçüm sisteminin hayata geçirilmesi." "30'A YAKIN BARAJ VE GÖLET GİBİ DEPOLAMA TESİSİ VAR" Gölü yakından takip edeceklerini kaydeden Prof. Dr. Doğan, "Göle 6 ayda bir değil de ayda bir doktor kontrolüne giden hasta gibi düşünüp, kontrol etmemiz lazım. Çünkü acil müdahaleyi böyle yaparız. Gölü besleyen su havzasında 30'a yakın baraj ve gölet gibi depolama tesisi var. Bunlar zamanında çeşitli amaçlarla yapıldı. Ama şu anda bunların işletilmesinin, gölden ayrı tutulmaması lazım. Bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp sürdürülebilir göl, havza, plan, bütçe kurularak gerçekleşmesi doğru olacak" ifadelerini kullandı.