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En az 300 yıllık 1737 tahıl ambarı ile arı sereni belgelendi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çivi kullanılmadan sedir ve taştan yapılan, bazılarının içinde Osmanlıca yazılar bulunan ve en az 300 yıllık geçmişi olduğu değerlendirilen 1658 tahıl ambarı ile 79 arı sereni, kayıt altına alındı. Kültürel miras değerindeki 1737 yapı için web tabanlı harita oluşturuldu. Antalya Kültürel Miras Derneği Başkanı Dr. Selda Baybo, "İlk başladığımızda bu kadar beklemiyorduk, bu sayıya biz de şaşırdık" dedi.

20.04.2022 - 12:49 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Antalya'nın Elmalı ilçesi, antik dönemlerden bu yana Kıbrıs, Mısır, Rodos ve bölgedeki diğer adalara tahıl gönderilen bir merkez olarak biliniyor.

     

  • DHA'nın haberine göre bu tahıl ambarları ve arı serenlerinin tespiti ve korunması için AB Ortak Kültür Mirası kapsamındaki 'Teke Yaylası Elmalı'da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayılaştırılması ve Tanıtımı Projesi (KIRKAMBAR)' tamamlandı.

  • Proje, Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi ve Avusturya Akdeniz ve Anadolu Kültürel Miras Derneği (DİSKELES) iş birliğiyle hayata geçirildi. Bölgede en az 300 yıllık oldukları değerlendirilen tahıl ambarları ve arı serenlerinin belgelenmesi için web tabanlı harita oluşturuldu.

  • 1658 TAHIL AMBARI, 79 ARI SERENİ

    ANKA Başkanı, Kültürel Miras Uzmanı Arkeolog Dr. Selda Baybo, proje ile birlikte 1,5 yıllık saha çalışmasının yapıldığını, böylece atıl kalan tahıl ambarları ile arı serenlerinin belgelendiğini kaydetti.

  • Bölgenin önemli kültürel miras değerleri olduğunu belirten Dr. Baybo, "Bölgedeki tahıl ambarları ve arı serenlerini kayıt altına alıp, web üzerinde haritasını oluşturduk. Toplamda 1658 tahıl ambarı ve 79 arı sereni belgelendi. İlk başladığımızda bu kadar beklemiyorduk, bu sayıya biz de şaşırdık" dedi.

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