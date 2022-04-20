Tahıl ambarları sedir ağacından, geçme tekniğiyle yapılmış ve çivisiz. Sedir ağacı olduğundan haşere ve böcek girmiyor. Yerli halk tarafından içindeki tahılın 10-15 seneye kadar korunduğu söyleniyor. Tahıl için en kıymetli depo. Artık günümüzde büyük depolar var; bunların bir kısmı kullanılmıyor, hala kullanılan da var. Ama ya depo ya da yakacak odun olarak görülüyor" diye konuştu.