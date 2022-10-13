Kısa ve Etkileyici Dini Sözler

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak sevdiklerimize ulaşabildiğimiz kanallar da artmıştır. Artık bir mesaj ile sevdiklerimizi mutlu etmek, onları hatırladığımızı belirtmek oldukça kolaylaşmıştır. Bu doğrultuda, aileye, arkadaşa ve tanıdıklara gönderilecek bir Mevlana sözü dahi onları tebessüm ettirecektir. Güzel sözler denildiğinde ise manevi olarak ağır olduğundan dolayı akla dini sözler ve İslami mesajlar gelmektedir.
KISA VE ÖZLÜ DİNİ SÖZLER 2022
Dini sözler ve ayetler, manevi olarak anlamlı ve ağırdır. Bundan dolayı da sosyal medyada paylaşılmak için tercih edilir. Ağlatan dua sözleri olarak da adlandırılan dini sözler, kısa, uzun ve resimli olabilmektedir. Çevrenize gönderebileceğiniz anlamlı, kısa, uzun ve resimli İslami sözler ile en güzel dini mesajları sizler için derledik.
EN GÜZEL DİNİ SÖZLER
Ve ben Allah’ım… Kalbimde olan her şeyi sana emanet ettim.
Ey Rabbin yarattığın insanoğlu… Sana emredildiği gibi dosdoğru ol.
Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V)
Ne diyordu Alemlerin Efendisi (S.A.V) “Cehennemi iğne ucu kadar görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız.”
RESİMLİ DİNİ SÖZLER
Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.
Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. Mevlana
Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz. Ömer
Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.
İSLAMİ SÖZLER
Ey gönül! Hakk’a Aşk’ı olmayanın, Aşk’a hakkı olur mu?
Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. Musab Bin Umeyr
Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.
RESİMLİ DİNİ YAZILAR
Kur'an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni
Yüce Allah Kur'ân'a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer
Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. Yunus Emre
İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz. Ali
AĞLATAN DUA SÖZLERİ
Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.
"İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66)
"Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" (Müslim, Hibe, 13)
"Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur..." (İbn Hanbel, 5/411)
KISA VE ETKİLEYİCİ DİNİ MESAJLAR
Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanırsın. Hz. Ömer
Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.
Kızgınlık anında; hiç kimse iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.
Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Hz. Mevlana
DİNİ SÖZLER YENİ
Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace
Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)
Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali )
Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.
MANEVİYATINIZI GÜÇLENDİRECEK DİNİ SÖZLER
Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. Hz. Ali
Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana
Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Mevlana
Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. İbni Haldun
TESİRLİ DİNİ SÖZLER
İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. Mevlana
Allah’ım; iman ile özümüzü, hayâ ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayır eyle…
DİNİ AŞK SÖZLERİ
Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarını karartma.
Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmez yürürüz. Mehmet Akif Ersoy
Gezdim yemeni sami ettim ilim talep meğer ilim bir şey değilmiş illa edep illa edep.
Müminin yanına giren, güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar.
Kendine reva gördüğünü, sana reva görmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur.
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