Son haftalarda görülen satış baskısının geçen hafta hafiflediği emtia piyasasında, üretimin azalması ve arz endişeleri öncülüğünde genel olarak yükseliş kaydedilirken, özellikle metallerdeki artışlar dikkati çekti.
Geçen hafta alüminyum yüzde 3,1, çinko yüzde 2, kurşun yüzde 1,9, paladyum yüzde 1,6, altın ve gümüş yüzde 0,9, bakır yüzde 0,5 değer kazandı.
Çin'de alüminyum üretiminin düşmesi ve elektrik kesintileri nedeniyle arz sıkıntısına yönelik risklerin artması sonucu alüminyum fiyatları yukarı yönlü seyrederken, merkezi Belçika'da bulunan Nyrstar'ın Fransa'daki operasyonlarını kapatmayı planlaması sonrası meydana gelen arz endişeleri de çinko fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Küresel çapta otomotiv üretiminin artabileceğine yönelik işaretler paladyum fiyatlarını olumlu etkiledi. Analistler, bu yıl paladyum fiyatlarında görülen kayda değer düşüşler sonrası yatırımcılar için de alım fırsatı oluştuğunu ifade etti.
Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının "şahinleşmesine" karşın enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını kaydetmesi sonrası bakır fiyatları yükseliş kaydetti.
ENERJİ EMTİALARINDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ
Enerji emtialarında geçen hafta düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 3,1 ve doğal gaz yüzde 6,8 azalış kaydetti.
Brent petrolün varil fiyatı, Omicron varyantının yayılmaya devam etmesi sonrası artan endişelerle geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, gelecek yıl küresel petrol arzının talebi geçeceğine yönelik öngörüler de etkili oldu.
Doğal gaz fiyatları, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini" belirtmesinin ardından yükselmesine karşın Gazprom’un gecikmeli de olsa Yamal-Avrupa Boru Hattı'na yer ayırtmasıyla geriledi.
TARIM EMTİALARINDA DALGALI BİR SEYİR İZLENDİ
Tarım emtialarında ise geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi. Üretim tahminlerindeki artış fiyatların düşmesine neden olurken, teslimatlara yönelik endişeler fiyatları yükselten unsurlar arasında yer aldı.
Geçen hafta buğday yüzde 1,3 ve şeker yüzde 2,9 değer kaybederken, pamuk yüzde 1,1, kahve yüzde 0,8 ve mısır yüzde 0,4 arttı.
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, üretim tahminlerindeki artışın buğday fiyatları üzerinde satış baskısına yol açtığını belirterek, dolar endeksinin önceki aylara göre yüksek olmasının da emtialar genelinde satış baskısının artmasına neden olduğunu söyledi.
Arjantin ve Brezilya'da etkili olan yağışsız hava nedeniyle mısır üretimine yönelik endişelerin devam ettiğini aktaran Ergezen, haftalık mısır ihracatındaki artışın piyasada talep beklentilerini artırdığını, bununla beraber yüksek üretim tahminlerinin devam ettiğini, bunun da yükselişin sınırlı kalmasına yol açtığını kaydetti.
Ergezen, üretim tahminlerindeki düşüşün pamuk fiyatlarında yükselişe yol açtığını belirtti.
Şekerin geçen haftayı düşüşle kapattığını bildiren Ergezen, Omicron varyantı nedeniyle birçok ekonominin yeniden kapanmaya gittiğini, bunun da talep endişelerini beraberinde getirdiğini anlattı.
Ergezen, kahvenin haftayı yükselişle tamamladığını belirterek, Brezilya'da yaşanan kuraklık ve soğukların kahve üretiminin azalacağı endişelerini beraberinde getirdiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!