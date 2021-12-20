AA

Son haftalarda görülen satış baskısının geçen hafta hafiflediği emtia piyasasında, üretimin azalması ve arz endişeleri öncülüğünde genel olarak yükseliş kaydedilirken, özellikle metallerdeki artışlar dikkati çekti.

Geçen hafta alüminyum yüzde 3,1, çinko yüzde 2, kurşun yüzde 1,9, paladyum yüzde 1,6, altın ve gümüş yüzde 0,9, bakır yüzde 0,5 değer kazandı.

Çin'de alüminyum üretiminin düşmesi ve elektrik kesintileri nedeniyle arz sıkıntısına yönelik risklerin artması sonucu alüminyum fiyatları yukarı yönlü seyrederken, merkezi Belçika'da bulunan Nyrstar'ın Fransa'daki operasyonlarını kapatmayı planlaması sonrası meydana gelen arz endişeleri de çinko fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Küresel çapta otomotiv üretiminin artabileceğine yönelik işaretler paladyum fiyatlarını olumlu etkiledi. Analistler, bu yıl paladyum fiyatlarında görülen kayda değer düşüşler sonrası yatırımcılar için de alım fırsatı oluştuğunu ifade etti.

Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının "şahinleşmesine" karşın enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını kaydetmesi sonrası bakır fiyatları yükseliş kaydetti.

ENERJİ EMTİALARINDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Enerji emtialarında geçen hafta düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 3,1 ve doğal gaz yüzde 6,8 azalış kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı, Omicron varyantının yayılmaya devam etmesi sonrası artan endişelerle geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, gelecek yıl küresel petrol arzının talebi geçeceğine yönelik öngörüler de etkili oldu.

Doğal gaz fiyatları, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini" belirtmesinin ardından yükselmesine karşın Gazprom’un gecikmeli de olsa Yamal-Avrupa Boru Hattı'na yer ayırtmasıyla geriledi.

TARIM EMTİALARINDA DALGALI BİR SEYİR İZLENDİ

Tarım emtialarında ise geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi. Üretim tahminlerindeki artış fiyatların düşmesine neden olurken, teslimatlara yönelik endişeler fiyatları yükselten unsurlar arasında yer aldı.

Geçen hafta buğday yüzde 1,3 ve şeker yüzde 2,9 değer kaybederken, pamuk yüzde 1,1, kahve yüzde 0,8 ve mısır yüzde 0,4 arttı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, üretim tahminlerindeki artışın buğday fiyatları üzerinde satış baskısına yol açtığını belirterek, dolar endeksinin önceki aylara göre yüksek olmasının da emtialar genelinde satış baskısının artmasına neden olduğunu söyledi.

Arjantin ve Brezilya'da etkili olan yağışsız hava nedeniyle mısır üretimine yönelik endişelerin devam ettiğini aktaran Ergezen, haftalık mısır ihracatındaki artışın piyasada talep beklentilerini artırdığını, bununla beraber yüksek üretim tahminlerinin devam ettiğini, bunun da yükselişin sınırlı kalmasına yol açtığını kaydetti.

Ergezen, üretim tahminlerindeki düşüşün pamuk fiyatlarında yükselişe yol açtığını belirtti.

Şekerin geçen haftayı düşüşle kapattığını bildiren Ergezen, Omicron varyantı nedeniyle birçok ekonominin yeniden kapanmaya gittiğini, bunun da talep endişelerini beraberinde getirdiğini anlattı.

Ergezen, kahvenin haftayı yükselişle tamamladığını belirterek, Brezilya'da yaşanan kuraklık ve soğukların kahve üretiminin azalacağı endişelerini beraberinde getirdiğini söyledi.