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        Haberler Spor Futbol Emrehan Gedikli, resmen Konyaspor’da - Futbol Haberleri

        Emrehan Gedikli, resmen Konyaspor’da

        Konyaspor, genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli ile resmi sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:40
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        Emrehan Gedikli, resmen Konyaspor'da
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        Konyaspor daha önce transferi için şehre davet ettiği Emrahan Gedikli’yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu, Konyaspor Kulüp Binası'nda basına kapalı düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Alman ekibi FC Mülheim'de futbola başlayan Emrehan Gedikli, Bayer Leverkusen, SC Austria Lustenau ve Trabzonspor formaları giydi.

        20 yaşındaki forvet, Konyaspor’da 90 numaralı formayı terletecek.

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