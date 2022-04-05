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Emre Karayel: Kuzenler buluşması! Gizem Demirci...

Emre Karayel: Kuzenler buluşması!

Emre Karayel, oğlu Can ve kuzeniyle birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı gönderisine, "Kuzenler buluşması... Zenginlik nedir ki? Erkekler günü..." notunu düştü

05.04.2022 - 08:15 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • "El Değmemiş Aşk", "Düğüm Salonu", "Söz Vermiştin" ve "1 Erkek 1 Kadın" gibi projelerde rol alan oyuncu Emre Karayel, 2020'de 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, 3 ay önce oğulları Can'ı kucaklarına aldı.

  • "KUZENLER BULUŞMASI"

    İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Karayel, Can ve kuzeniyle birlikte objektif karşısına geçti. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Emre Karayel, gönderisine, "Kuzenler buluşması... Zenginlik nedir ki? Erkekler günü..." ifadelerini not düştü.

    Bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren Emre Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 4 binden fazla beğeni aldı.

  • "ZAMANIN DURDUĞU AN!"

    Emre Karayel, 2 ay önce oğluyla bu fotoğrafını, "Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle. Deneyin, bayılacaksınız." notuyla paylaşmıştı.

  • "ÇOK MUTLUYUZ!"

    Karayel, daha önce eşi ve oğluyla hastane odasında çekilen fotoğraflarını da yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, bu karelere, "Oğlumuz Can, sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Baba oldum ben!" notunu düşmüştü. Can'a Fenerbahçe forması giydirdiği görülen Karayel'in gönderisi kısa sürede 30 binden fazla beğeni almıştı. Kullanıcılar, oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojileri yağdırmıştı.

  • "UZUN YILLAR BEKLEDİK"

    Öte yandan çift, yaklaşık iki yıl önce aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

    Karayel, düğün sonrası duygularını, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız." sözleriyle ifade etmişti.

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