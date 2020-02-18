Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon avroya gerçekleştiği bildirildi.

Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.