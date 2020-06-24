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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, önceki gün Bebek'teki bir otelde objektiflere yansıdı. Erkek arkadaşlarıyla Boğaz'a karşı yemek yiyerek, sohbet eden Belözoğlu, çıkışta objektiflere poz verdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu, mekan içerisindeki fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan kadının, maskesini hatıra olarak aldığını söyledi.