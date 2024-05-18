Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        93
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Emre Belözoğlu: Beni kimse ömür boyu susturamaz - Rams Başakşehir Haberleri

        Emre Belözoğlu: Beni kimse ömür boyu susturamaz

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu toplantısında bir gazetecinin kendisi hakkında yazdığı köşe yazısını hatırlatarak, "Beni kimse ömür boyu susturamaz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:27 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beni kimse ömür boyu susturamaz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. MKE Akaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

        Belözoğlu, maçla ilgili söyleyecek çok şey bulamadığını belirterek, "Elimizde küçücük avantajım mı artık bilmiyorum bir şey kaldı. Onu hafta sonu artık değerlendireceğiz mi, değerlendirmeyeceğiz mi? Ben de dahil olmak üzere oyuncular bunu ne kadar isteyecek? Arzulayacak hep beraber göreceğiz. Önümüzde çok herkes adına bence zorlu bir hafta var ama bu ligde kalmak adına yine görünen o ki işler son 4 hafta istediğimiz gibi gitmedi. Son hafta oyuncularım ve ben her şeyimizi ortaya koyarak Ankaragücü’nün ligde kalması için her şeyi yapacağız, her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

        "BENİ KİMSE ÖMÜR BOYU SUSTURAMAZ"

        Belözoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soru sormak için söz alan bir gazeteciye yazdığı köşe yazısını hatırlatan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Ömür boyu sus dediniz ama konuşayım mı? Ömür boyu sus demişsiniz bana ya. Ömür boyu sus dememelisiniz bir kişiye. Ömür boyu susması demek birisinin ölmesini istemek gibi bir şey. Beni kimse ömür boyu susturamaz. Ben inandığımı ve inandıklarım dışında hiçbir şey söylemedim burada hiçbirinize de bir kere bile terbiyesizlik, saygısızlık yapmadım. Bana hiçbirinizden ömür boyu sus diyemezsiniz. Ben de hiç kimseye ömür boyu sus diyemem."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Finalde bu halde işi zor!
        Finalde bu halde işi zor!
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Habertürk Anasayfa