Emre Belözoğlu: 1 puanı kayıp olarak görmüyorum

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"1 PUANI KAYIP OLARAK GÖRMÜYORUM"

Karşılaşmanın ardından değerlendirme yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Ligin son haftaları herkes motive, Bodrum kendi sahasında yeni hocasıyla beraber çok karşı planlar yapabilen bunları rakiplerine uygulamada hemen hemen her maçta başarılı olmuş bir Fenerbahçe maçı hariç tutabiliriz bunu o da çok yüksek kaliteye sahip oyuncularla oluşan bir takım olması itibariyle anlaşılabilir bir durum onun dışında çok başarılı dönem geçiren Bodrumspor’a karşı burada hava, saha şartları burada oynamak gerçekten hiç kolay değil. Oyuncularım mücadele ettiler, oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. İlk 20-25 dakikalık oyundan pek memnun değilim havanın bozması fırtınanın gelmesiyle beraber takım biraz kendine geldi. Pozisyonlar üretmeye çalıştık, gol bulabilirdik. İkinci yarı biraz daha kısırdı ama 1-2 talihsiz pozisyon dışında pozisyon vermedik. Ben bugün 1 puanı kayıp görmüyorum. 3 puanda olabilirdi yine de rakibimizi kendimizden uzak tutmak adına kötü bir puan olduğunu düşünmüyorum. Sahadaki 22 oyuncuyu da tebrik ederim, bugün sahada kolay şartlarda oynamadılar. Biz yolumuza devam edeceğiz, henüz kendimiz çok daha rahat pozisyon almış değiliz. Önümüzdeki haftayı BAY geçeceğiz, oynayacağız 6 maçta minimum 3 galibiyet hedefini yakalamak istiyoruz, bunun için çalışacağız” diye konuştu.