'Emoji mutfağı' sayesinde kendinize özgü ve ilginç emojiler oluşturabilirsiniz

Google, "Emoji mutfağı" ile kendi emojilerinizi yapabileceğiniz bir uygulama sunuyor. Bu uygulama sayesinde iki farklı emojiyi bir araya getirebiliyorsunuz. Bunun için arama motoruna "emoji kitchen" yazmanız yeterli.

Bu fotoğraf, uygulamanın masaüstündeki görüntüsü. Yarattığınız emojileri, kareye basarak kopyalayabilir ve sohbetlerinizde paylaşabilirsiniz.