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        Haberler Yaşam 'Emoji mutfağı' sayesinde kendinize özgü ve ilginç emojiler oluşturabilirsiniz

        'Emoji mutfağı' sayesinde kendinize özgü ve ilginç emojiler oluşturabilirsiniz

        Google, kullanıcılarına 'emoji mutfağı' isimli bir uygulama sunuyor. Bu sayede, kullanıcının seçtiği iki farklı emojiden, yeni bir emoji oluşturuluyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:27
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          Google, "Emoji mutfağı" ile kendi emojilerinizi yapabileceğiniz bir uygulama sunuyor. Bu uygulama sayesinde iki farklı emojiyi bir araya getirebiliyorsunuz. Bunun için arama motoruna "emoji kitchen" yazmanız yeterli.

          Bu fotoğraf, uygulamanın masaüstündeki görüntüsü. Yarattığınız emojileri, kareye basarak kopyalayabilir ve sohbetlerinizde paylaşabilirsiniz.

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          Emoji mutfağına telefon üzerinden de ulaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz emojileri, sağda yer alan yarım üçgene tıklayarak paylaşabilirsiniz. Ancak şu anda oluşturulan emojiler, fotoğraf formatıyla paylaşılabiliyor. Google'ın ileriki zamanlarda bu özelliğini geliştirmesi bekleniyor.

          İşte, emoji mutfağında oluşturulan bazı emojiler...

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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