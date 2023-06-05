Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Emniyet kemeri takmayan sürücü camdan fırladı

İstanbul'da emniyet kemeri takmayan sürücü camdan fırladı

İstanbul'da, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan sürücü aracın camından dışarı fırladı. Araçta yapılan incelemede sürücünün emniyet kemerini arkadan bağladığı tespit edildi

Giriş: 05.06.2023 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
Emniyet kemeri takmayan sürücü camdan fırladı
İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki kazada, emniyet kemerini takmayan sürücü aracın camından fırladı.

Kaza, Basın Ekspres Yolu Çobançeşme kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takılı olmayan sürücü yola fırladı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemede sürücünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.

Kaza nedeni ile trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayı görüp yardıma koşan Şehmus Altunkılıç, "Kazayı ilk gördüğümde sürücü aracın camından yola fırlıyordu. Ben koşarak gidip ilk yardım yaptım. Kafasında yarıklar vardı. Bacağında ve kolunda da sıkıntı vardı. Bariyere vurup camdan fırladığını gördüm. Bilinci açıktı" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tersaneden denize düşen genç işçi öldü
Tersaneden denize düşen genç işçi öldü
Kız Kulesi çevresinden dalgıçlar çıkardı!
Kız Kulesi çevresinden dalgıçlar çıkardı!
Çuvaldan çıkan dehşetin detayları ortaya çıktı!
Çuvaldan çıkan dehşetin detayları ortaya çıktı!
Akülü sandelyesi ilerleyen engelli kamyon kurbanı
Akülü sandelyesi ilerleyen engelli kamyon kurbanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.