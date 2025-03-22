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        Haberler Gündem Emniyet ifadesinde ne dediler?

        Emniyet ifadesinde ne dediler?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada emniyet ifadeleri tamamlandı. Suçlamaları reddeden şüphelerin ifadelerinden notlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:37
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        Emniyet ifadesinde ne dediler?
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un emniyette saatler süren ifadesinde reklamlar, medya ilişkileri, ihaleler gibi birçok konu soruldu. İmamoğlu ile neden ortak baz (sinyali) verdiği de sorulan Ongun, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim" dedi.

        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
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        İBB'ye yönelik terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan İBB Genel Sekreter yardımcısı Mahir Polat da emniyetteki ifadesinde "Bir süredir, beni rencide edecek ve PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı gösterecek haberler yapılmaktaydı. Bu durum beni vatansever ve saygın bir yurttaş olarak yaralamaktaydı. Her şeye rağmen herhangi bir kaçma teşebbüsünde bulunmadım" dedi.

        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
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        Yine terör soruşturması kapsamında emniyette ifadesi alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da ifadesinde, "Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Hiçbir terör örgütü yöneticisinden emir ve talimatı ile hareket etmedim ve etmem. Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışması beyhudedir. Benden suçlu çıkmaz. Hakkımdaki asılsız delillere dayanan mesnetsiz suçlamaları ret ediyorum" dedi.

        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
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