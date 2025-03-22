İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan "yolsuzluk" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden biri olan İBB iştirakı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun emniyette 131 sayfa ifade verdi.

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TANIK İFADESİ SORULDU

Murat Ongun’a ilk başta ismi verilmeyen iş insanı olduğu iddia edilen bir tanığın, 29 Ocak 2025’te savcılıkta verdiği ifadeleri soruldu. Söz konusu tanık ifadesinde, “Özellikle 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür A.Ş. tarafından ihalelerin kime verileceği önceden tespit edilip şartname ihalenin verileceği tarihe göre düzenlendiğini, bizzat benim şirketimin de bu tip ihalelere katıldığından ve kazanamadığımdan dolayı bilmekteyim” dedi. Tanık ayrıca asıl büyük yolsuzluğun kiralama ve organizasyon kısmında olduğunu iddia ederek, “Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun vardır” dedi.

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"TANIĞIN İSMİ BANA VERİLMEDİ"

Ongun ise iddialara, “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddiaların hepsi gerçek dışı ve yalandır” dedi. Ongun söz konusu şirketle geçmiş dönemle aynı billboard sözleşmesinin devam ettiğini de ifadesine ekledi.

"GİZLİ TOPLANTI İDDİASI HTS KAYITLARINDAN TESPİT EDİLEBİLİR"

İsmi açıklanmayan tanığın, “Açık hava reklam işleriyle ilgili Serdar Taşkın, Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş isimli şahıslarla haftada en az iki gün, Beylikdüzü Mado’da toplanırlardı. Mado’nun alt katında yer alan, halka kapalı olan bir odası vardı, orada toplanırlardı. Bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrimeşru hususlar konuşulurdu. Toplantı sonrası Serdar Taşkın ve Murat Ongun içi para dolu olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkarlardı.

Bazen bu paraları Serdar Taşkın’ın Nişantaşı’ndaki banka kasasına yatırdığını biliyorum. Bu toplantılar dışında Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı haftada en az iki kez Hüseyin Köksal’ın iş yerinde yapılan toplantılar da olurdu. Yine bu toplantılardan sonra da para dolu çantalarla çıktıklarına, usulsüz ihale ve yasa dışı işler yaptıklarına şahitlik ederim” ifadeleri soruldu.

REKLAM "İSMİ GEÇEN İŞ YERİNDE GÖRÜŞMEDİM" Ongun ise şöyle cevap verdi: “Devletimiz iddiada adı geçen isimlerin HTS kayıtlarına bakarak, 01.07.2019 tarihinden sonra bu isimlerin haftada iki kez Beylikdüzü Mado’da bir araya gelip gelmediğini kolaylıkla tespit edebilir. İddianın aksine, adı geçen şahıslar ile yine ismi geçen iş yerinde hiçbir şekilde bir araya gelmedim. İddialar asılsızdır tümüyle reddederim” dedi. "KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ" Tanığın, “Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun düzenler. Sosyal medya ekibini yönetir. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Murat Ongun’a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder” iddiasını cevaplayan Murat Ongun şu yanıtı verdi: “Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun düzenler. Bu ifadeyle ne denilmek istendiği muğlaktır. Operasyondan kasıt nedir? Benim görevim, İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun icraat ve faaliyetlerini toplumun en geniş kesimlerine en sağlıklı şekilde ulaştırmaktır. Bunu yaparken de hiçbir kişi veya kuruluş aleyhine faaliyet gösterilmez. Sadece iş gösterilir. İşimizi iyi yapmamızın adına operasyon değil başarı denir. Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Medya operasyonu iddiası yıllardır söylenen bir dedikodudan ibarettir. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla herhangi bir ilişkim yoktur. Çünkü bu adam benim bir yetki alanım değildir. Komisyon ifadesine gelirsek “kişi kendinden bilir işi” misali hakkında uydurulmuş yeni bir iftiradır. REKLAM "SAVCILIĞIN TROLL İFTİRALARINI SORMASINA ÜZÜLDÜM" Suçlamalarla ilgili kendisine hiçbir somut delil gösterilmediğini söyleyen Murat Ongun, “Savcılık makamının iş ve özel hayatıma dair sorularından şöyle bir izlenim çıkardım. Sanki Murat Ongun 2019 yılı İBB dönemi ile para ve sosyal hayat kazanmaya başlamış biridir. 1996 yılından bu yana çalışıyorum. 2019 yılı öncesinde de yüzlerce kez yurtdışına çıktım, yüzlerce kez tatil yaptım dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle en güzel şekilde yaşadım. Ben ve eşim, her zaman Türkiye şartlarının üzerinde gelir sahibi olduk. Sosyal medya trollerinin ve bir takım odakların hakkımda uydurduğu iftiraların tarafıma devletimizin savcılık makamı tarafından sorulmuş olması beni derinden üzmüştür" dedi.

İMAMOĞLUYLA NEDEN ORTAK BAZ (SİNYALİ) VERDİĞİ SORULDU Murat Ongun’a, “Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?” sorusu da yöneltildi. Ongun ise, “İBB Başkan danışmanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim” diye cevap verdi. GİZLİ TANIKTAN DİLEK İMAMOĞLU İDDİASI Gizli tanık Meşe ise verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun’un ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, “Dilek İmamoğlu’nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu’nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı’na yatırılmaktadır” ifadesini kullandı. Ongun kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “İstanbul Vakfı ya da başkanımızın eşi Dilek hanımın adının ilk kez reklam işine karıştırıldığını üzülerek duydum. Bilgim ve görgüm dahilinde hiç böyle bir şey yoktur” şeklinde cevap verdi.