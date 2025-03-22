Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan yardımcısı Ebru Özdemir, eski iş ortağı Azat Barış ve onun çalışanı Hunav Altun hakkında gözaltı kararı verilmişti. “Kent Uzlaşısı” operasyonu kapsamında İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, Altun, Özdemir ve Barış firari konumunda.

GİZLİ TANIĞIN İDDİALARI SORULDU

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Resul Emre Şahan’ın emniyet ifadesinde 'Gizli tanık Meşe’nin beyanları yer aldı. Gizli tanık Meşe ifadesinde, “Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediyesi oluşumunun bir parçasıdır. İBB’de ilk görevine Bimtaş A.Ş'de başlamıştır. Emrah Şahan 2020 yılında Marksist yapıda bir solcu, aynı zamanda böyle kitlelere destek veren bir insandı. Bimtaş Genel Müdürlüğü döneminde bu tip yapıların, IPA ve Bimtaş'da yer bulmasına olanak sağlamıştır. Bimtaş’ın başındaydı. Kendisi radikal solcu bir insan olup PKK sempatizanı olduğunu da biliyorum. Bimtaş’tan sonra İstanbul Planlama Ajansı'nın başına geçti. İPA'yı yeni bir rüşvet çarkı oluşturmak için kurdular. Resul Emrah Şahan buradaki personel alımlarında ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldı.”

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"KOMİN HAYATI YAŞAMAKTAYDILAR"

“IPA'nın ilk oluşumu kendisi tarafından yapılmıştır. IPA'nın ilk günden itibaren yürüttüğü tüm projelerin stratejik yol haritası kendisi tarafından çıkarılmıştır. Sonrasında büyük bir imaj değişikliğine giderek Şişli Belediye Başkan adayı olmuş ve en son yapılan seçimlerde Şişli Belediye Başkanı olmuştur. Oktay Kargül Beylikdüzü Belediyesi oluşumun bir parçasıdır.

Oktay Kargül ile Emrah Şahan arasında önemli ideolojik bağlantı ve koordinasyon bulunmaktadır. Oktay Kargül İBB'de ilk görevine Emrah Şahan'ın yardımcısı olarak başlamıştır. IPA oluşumu süresince de koordinasyonda görevli olup, şimdi İPA A.Ş olarak yeniden yapılanan yeni iştirakin genel müdürlüğünü yürütmektedir. Kendisi Emrah Şahan gibi ideolojik bakış açısında olup, özellikle gençlerin koordinasyonu, organize edilmesi gibi toplumsal algı ve ideolojik yaklaşımların gençlerle çalışılmasında önemli bir etkendir. Kendileri zaten Emrah Şahan ile Şişli'de bir komin hayatı yaşamaktaydılar” dedi.

“ÖRGÜTLERİN KISALTMALARINI BİLE BİLMEM” Gizli tanığın beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Şahan bu soruya, “Gizli tanık beyanlarını hem IPA ile ilgili hem diğer tüm alanlarla ilgili kabul etmiyorum. Azad Barış 2019 sürecinde HDP partisi resmi görevlisi iken İBB’de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştım. Sonrasında Azad’ın eşiyle akraba olduğumuz (kan bağı değil) eşinin teyzesi benim Ankara'da okumama çok fayda sunan benim için çok değerli bir öğretmendir. O ilişkiyle yeniden tanıştık. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Hiçbir terör örgütü yöneticisinden emir ve talimatı ile hareket etmedim ve etmem. Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışması beyhudedir. Benden suçlu çıkmaz. Hakkımdaki asılsız delillere dayanan mesnetsiz suçlamaları ret ediyorum” diye cevap verdi. "SUÇLAMALARA VAKIF OLDUKTAN SONRA BEYANDA BULUNACAĞIM" Şahan kendisine yöneltilen diğer sorular için ise “Bana sorulan bu soruya ifade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım” diye cevap verdi. Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti Haberi Görüntüle Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı Haberi Görüntüle Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı Haberi Görüntüle