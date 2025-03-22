İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

'TERÖR SORUŞTURMASI'NDAN İFADE VERDİ

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Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne saat: 10.00 sıralarında getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasının ardından, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınmaya başlandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.

5 SAATTE 18 SAYFA İFADE VERDİ

Hakkında gözaltı kararı olan 7 isimden İmamoğlu, Polat ve Şahan'ın ifadesi burada alındı. Saat: 15.00'te İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın emniyetteki ifade işlemleri sona erdi.

Ekrem İmamoğlu'nun, 5 saatlik emniyet sorgusunda 18 sayfa ifade verdiği öğrenildi.