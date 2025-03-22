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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu son dakika haberi - Terör soruşturmasında ifadesi alınıyor | SON DAKİKA HABERİ

        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında 105 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasının ardından, terör soruşturması kapsamında 2. kez ifadesi alındı. Saat: 15.00'te, terör soruşturmasında gözaltında olan İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu'nun ifadesinin 5 saat sürdüğü ve 18 sayfa ifade verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:26
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        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

        'TERÖR SORUŞTURMASI'NDAN İFADE VERDİ

        Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne saat: 10.00 sıralarında getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasının ardından, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınmaya başlandı.

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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.

        5 SAATTE 18 SAYFA İFADE VERDİ

        Hakkında gözaltı kararı olan 7 isimden İmamoğlu, Polat ve Şahan'ın ifadesi burada alındı. Saat: 15.00'te İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın emniyetteki ifade işlemleri sona erdi.

        Ekrem İmamoğlu'nun, 5 saatlik emniyet sorgusunda 18 sayfa ifade verdiği öğrenildi.

        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
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