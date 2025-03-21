İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında ifade verecek.

Savcılık İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edileceğini açıklamıştı.

İŞTE İLK İFADESİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 120 sayfalık ifade verdi. Soruşturmanın içeriğiyle ilgili birçok soruya cevap vermediği bildirildi. İmamoğlu ifadesinde "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" dediği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NA 'ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR MUSUNUZ?' SORUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorulan ilk soru; “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” oldu. İmamoğlu bu soruya, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” karşılığını verdi

İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu. İmamoğlu’nun cevabı ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” şeklinde oldu.

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını söyleyerek, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi. "GEREKLİ GÖRDÜĞÜM SORULARA CEVAP VERECEĞİM” Mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim” dedi. “SORUYU MUHATTAP ALMIYORUM” Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıkların beyanları ile ilgili 28 soru sorulan İmamoğlu 28 soruya da cevap olarak “Bu soruyu muhatap almıyorum” diyerek cevap vermedi. İmamoğlu ayrıca MASAK raporu ile ilgili sorulara da, “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” şeklinde cevap verdi. “SORUYU ANLAMLANDIRAMADIM” HTS kayıtlarında bazı şüphelilerle ortak baz kayıtları olduğu ve bunun nedeni sorulan İmamoğlu, “İkametim o tarihlerde Beylikdüzü’nde olduğu için oralarda baz vermem normaldir” dedi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Kapki ve Eyüp Subaşı ile de ortak baz kaydı olduğu söylenen İmamoğlu bunun sebebi soruldu. İmamoğlu bu soruya da, “Belediye Başkanı olduğum için hizmet sebebiyle gün içinde İstanbul’un birçok semtinde kamu görevini yapmam itibariyle sürekli hareket halindeyim. Bu sebeple farklı ilçelerde farklı saatlerde bulunabilirim. Soruyu anlamlandıramadım” dedi. Ayrıntılar gelecek...