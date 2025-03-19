İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltı kararı verilen isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler:

İmamoğlu ve Ongun

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Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, hem yolsuzluk hem de terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında İmamoğlu için “suç örgütü lideri” denildi.

Murat Ongun: İmamoğlu'nun danışmanı ve yöneticisi olduğu Medya AŞ hakkında bir süredir soruşturma yürütülüyordu.

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Necati Özkan: İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten isim olarak da tanındı. Özkan ayrıca, İmamoğlu hakkındaki “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitabın yazarı.

Can Akın Çağlar

Can Akın Çağlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, geçmişte Ziraat Bankası genel müdürlüğü gibi kamuda önemli görevleri üstlenmişti.

Fatoş Pınar Türker: İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü.

Mahir Polat

Mahir Polat: İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden. Son yerel seçimlerde Fatih belediye başkan adayıydı. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Vahit Doğan: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

Resul Emrah Şahan

Resul Emrah Şahan: Şişli Belediye Başkanı da terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan isimlerden.

İpek Elif Atayman: Şişli Belediyesi Kenthaş Genel Müdür Yardımcısı.

Umut Şenol: Eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi.

Mehmet Murat Çalık

Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkanı, yolsuzlukla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden.

Buğra Gökçe Buğra Gökçe: İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden. Cemal Ufuk Karakaya: İBB Genel Sekreter Yardımcısı. Gürkan Akgün: İBB Genel Sekreter Yardımcısı. Kağan Sürmegöz: İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı. Murat Abbas Murat Abbas: İBB’nin iştiraki Kültür A.Ş. Genel Müdürü. Doğan Hamit Doğruer: İBB Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı. Halit Burak Atalan: İBB Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Bilal Önver: İBB Kültür A.Ş. Satınalma ve Sözleşme şefi. İlker Durudemir: İBB Kültür A.Ş. Muhasebe Şefi. Birsen Şahin: İBB'de idari müdür. Fatih Keleş: İBB Spor Kulübü Başkanı. Uğurhan Atma: Sarıyer Belediye Meclis Üyesi. Emin Ferhat Ertek: İYİ Parti İstanbul Siyasi İşler Başkanı. Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür, İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında. Ercan Saatçi Ercan Saatçi: Ünlü şarkıcı hakkındaki suçlamaların detaylarının da soruşturma safhasında öğrenilmesi bekleniyor. Emrah Bağdatlı: Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden. Sabah gazetesinin haberine göre yurtdışında olduğu ifade edilen Bağdatlı’nın yapım şirketlerinin belediyeden ihaleler aldığı öne sürülüyor.

Murat İlbak Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak: İlbak Holding bünyesinde açık hava reklamcılığı şirketi bulunup son olarak isim hakkını aldıkları CNBC-E televizyonu ile ekonomi yayıncılığı yapıyordu. İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı! Haberi Görüntüle İrfan Karakaş: Açıkhava reklamcısı, Suudi Arabistan'da olduğu belirtiliyor. Murat Kapki Murat Kapki: ADVERTCITY şirketi kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda ünlü futbolcu Alex de Souza'nın da yakın arkadaşı olarak tanınıyor. Serhat Kapki: Radyo Gol'ün sahibi. Ahmet Köksal: Advercity şirketi ortağı. Gözaltına alınan Hüseyin Köksal'ın da kardeşi. Hüseyin Köksal: Beylikdüzü’ndeki Karsal Örme firmasının Yönetim Kurulu Başkanı. Adem Soytekin Adem Soytekin: Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Ali Nuhoğlu: Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Ertan Yıldız: İmamoğlu'nun danışmanlarından. Serdal Taşkın Serdal Taşkın: Kültür AŞ'nin önceki genel müdürü. Merthan Açıl Merthan Açıl: Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi Kübra Subaşı ile evli olan Merthan Açıl, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de görev yapıyordu. Hüseyin Ekrem Fidan: Fidan Kalemcilik ve Reklam Promosyon Şirketi. Mehmet Muhittin, Ahmet Palazoğlu: Vesen Yapı şirketi ile inşaat, AdStation şirketi ile reklamcılık işleri yürütüyorlardı. Serdar Haydanlı: Teknoloji ve Telekominikasyon sektöründe faaliyet gösteren iş insanı.

Hakan Karanis: İş insanı. Hasan Öçsoy: Reklamcı - İş İnsanı. Rauf Cem Istranca: 3K Organizasyon Reklam San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler: Mustafa Nihat Sütlaş, Orçun Muhittin Yılmaz, Ali Gül, Zafer Gül, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıyrak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kambur, Emre Serkan Bayraktar, Fatoş Ayık, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Elif Güven, Nihat Uçan, Canan Mümüklü, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Mete Sarı Saltun, Edip Cenk Ünalerzan, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Yaşar Çeri, Harun Cengiz Beğenmez, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Ömer Gürsoy, Özge Bağdatlı