Emlak Konut GYO'dan indirim kampanyası

Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında, "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla başlatılan kamyanyaya ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla millete hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye'nin geleceğine güvenlerinin tam olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdem, Türkiye'nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörünün her zaman önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini kaydetti.

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Erdem, inşaat ve gayrimenkul sektörünün bu hedefe ulaşmak için gereken fedakarlıkları yapmaya devam ettiğini dile getirerek, hükümetin, Bakanlığın ve ilgili kuruluşların sektöre desteklerini sürdürdüğünü aktardı.

16 PROJEYİ KAPSIYOR

Cengiz Erdem, 2023'ü 53,2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamladıklarını, 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." diye konuştu.