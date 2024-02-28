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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nedir ve nasıl ödenir? - Merak Edilenler Haberleri

        Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nedir ve nasıl ödenir?

        Ev sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi için süreç başlıyor. Her yıl yılda iki kez ödenen emlak vergisinin 1.taksidi Mart ayında olacak. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Peki Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nedir ve nasıl ödenir, Emlak vergisi 1'inci ve 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:35
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        • 1

          Emlak vergisi ödeme tarihleri ve taksitleri araştırılıyor. Yasalara göre emekliler başta olmak üzere bazı mükellefler vergi ödemiyor. Ancak belli şartları taşımaları gerekiyor. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor ve bazı belediyeler için e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Peki Emlak vergisi ne zaman ödenir, nasıl ödenir? Emlak vergisi 1'inci ve 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek?

        • 2

          EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

          Emlak vergisi iki taksitte ödenir. Emlak vergisi ödeme tarihleri için ilk taksit mart – mayıs arası, ikinci taksit ise kasım ayıdır. Bu ayları geçirenler aksi belirtilmedikçe emlak vergisi ödeme tarihlerini kaçırmış olurlar.

          Vergiyi zamanında ödemek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önemlidir. Zamanında ödenmeyen vergiler için cezai işlem uygulanabilir ve bu durum, ileride taşınmazın satışı, devri veya ipoteği gibi işlemlerde sorun oluşturabilir.

          Yukarıda belirtilen bilgiler genel bilgilerdir ve vergi mevzuatı zaman içinde değişebilir. En güncel ve detaylı bilgi için yerel belediyenizle veya ilgili resmi kurumlarla iletişime geçiniz.

          KİMLER VERGİ ÖDEMEYECEK?

          Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

        • 3

          EMLAK VERGİSİ 1.TAKSİTİ NE NE ZAMAN?

          İlk taksit ilkbaharda ödeniyor. Mart ayının ilk günlerinden Mayıs ayının son gününe kadar ödeme yapılabilir. İki taksit halinde ödeme yerine tek seferde verginin ilk taksit ve ikinci taksit tutarını ödemek mümkün.

          EMLAK VERGİSİ 2.TAKSİTİ NE NE ZAMAN?

          İkinci taksit kışa doğru ödeniyor. Taksit ödemesinin ikincisi kasım ayında ödenebiliyor. Son ödeme tarihi için belediyelerden bilgi alınabilir.

          Ev sahipleri ikinci taksitlerini ödemeleri halinde o yılın vergisini ödemiş oluyor. İlk taksit tutarını öderken ikinci taksidi de ödeyebiliyorsunuz. Yani yıl içinde iki kez ödeme yapmanıza gerek yok. Bu noktada bütçenize göre karar verebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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