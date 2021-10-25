Emlak vergisi ikinci taksidi günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...
2021 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR, SON GÜNÜ NE ZAMAN?
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksitte de ödenecek. Emlak vergisi ödemeleri için son tarih 31 Mayıs olacak. İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek. Emlak vergisi için ilk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor.
EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini farklı şekillerde yapabilirsiniz. Eğer internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurarak ödemenizi doğrudan belediyeye yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.
Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.
VERGİ BORCU İNTERNETTEN NASIL ÖDENİR?
Vergi borcunuzu internetten ödemek istiyorsanız, e-Devlet ve İnternet Vergi Dairesi'nde yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan ve gerekli alanları doldurduktan sonra vergi borcunuzu anlaşmalı bankaların banka kartları, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemleri ile ödeyebilirsiniz.
Online emlak vergisi ödemelerinde ise 3 farklı seçenek bulunuyor:
1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.
2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.
3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.
Platformdaki “İnternet Vergi Dairesi” sekmesinden emlak verginizi de görüntüleyebilirsiniz.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?
Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.
Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.
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