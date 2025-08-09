Emirates Kupası'nın sahibi Arsenal!
Arsenal'in her sezon öncesi kendi stadında düzenlediği Emirates Cup'ın sahibi belli oldu. Topçular, İspanyol rakibi Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Emirates Kupası 2025 finalinde Arsenal ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
İngiliz devi Arsenal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak Emirates Kupası'nın sahibi oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren goller, Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ve Kai Havertz'ten geldi.
Arsenal'in yeni transferi Viktor Gyökeres, Arsenal formasıyla ilk golünü atmış oldu.
Kupayı kazanan takımlar şu şekilde:
Arsenal (9)
Olimpik Lyon
Galatasaray
Hamburg
New York Red Bulls
Valencia