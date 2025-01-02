Eminem'in kızı Hailie Jade Scott'tan hamilelik pozları
Bebeğinin doğumu için gün sayan Eminem'in kızı Hailie Jade Scott, büyüyen karnını yeni pozlarıyla gösterdi. Ünlü rapçi, ekim ayında yaptığı açıklamada dede olacağını dile getirmişti
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Ünlü rapçi Eminem'in kızı Hailie Jade Scott, hamilelik pozlarını paylaştı. 29 yaşındaki Jade, büyüyen karnını gözler önüne seren pozlarını eşi Evan McClintock ile birlikte verdi.
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Hailie Jade Scott, eşinin karnını öptüğü pozu da içeren fotoğraflarını; "Bu defa gelecek yıl bir şeyler çok değişecek gibi görünüyor. Sabızsızlanıyoruz. Herkese iyi yıllar" mesajıyla paylaştı.
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Geçen yıl mayıs ayında evlenen Hailie Jade Scott ile Evan McClintockç ifti, bebek haberini bir süre gizli tutmuşlardı. Ancak ekim ayında 51 yaşındaki rapçi Eminem, torunu olacağı haberini yeni şarkısı 'Temporary' için çektiği klipte duyurmuştu.
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Klibin sonunda; Hailie Jade Scott, babasına bebeğinin ultrason fotoğrafını gösterek müjdeli haberi veriyordu. Scott, ayrıca babasına 'Dede' yazılı bir tişört hediye ediyordu.
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Eminem'in video klibinde ayrıca kızının düğünü de dâhil olmak Hailie Jade Scott ile hayatındaki kesitlere de yer verildiği görülmüştü.
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'Temporary' adlı şarkı, Eminem'in 'The Death of Slim Shady' albümünde çocuklarına adadığı iki şarkıdan biri. Diğer şarkı ise 'Somebody Save Me' adını taşıyor. Ünlü rapçinin Hailie'nin yanı sıra Alaina ve Stevie adında iki çocuğu daha bulunuyor.
Asıl adı Marshall Bruce Mathers olan ünlü şarkıcı; 'Without Me', 'Superman', 'Lose Yourself' gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.
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