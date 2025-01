Eminem'in kızı Hailie Jade Scott'tan hamilelik pozları

'Temporary' adlı şarkı, Eminem'in 'The Death of Slim Shady' albümünde çocuklarına adadığı iki şarkıdan biri. Diğer şarkı ise 'Somebody Save Me' adını taşıyor. Ünlü rapçinin Hailie'nin yanı sıra Alaina ve Stevie adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Asıl adı Marshall Bruce Mathers olan ünlü şarkıcı; 'Without Me', 'Superman', 'Lose Yourself' gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.