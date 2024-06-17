Emine nine dolu nedeniyle ölen leylek dostlarına ağlıyor

Leylekleri çok sevdiğini ifade eden Beycan, leylekler ve yavrularının öldüğü haberini öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirtti. Onlara çok alıştığını dile getiren Beycan, "Ne güzel leylekler bize huzur veriyordu, bilmem artık belki başka leylekler gelir mi? Bilmem artık bundan sonra ne olur" diye konuştu.