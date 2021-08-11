AA

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük şehirlerimizdeki yoğun yağışlar neticesinde oluşan sel felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.