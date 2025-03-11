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        Haberler Gündem Güncel Emine Erdoğan, Filistinlilerle iftar yaptı | Son dakika haberleri

        Emine Erdoğan, Filistinlilerle iftar yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistinli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:52
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        Emine Erdoğan, Filistinlilerle iftar yaptı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik sofrasında Filistinli kardeşlerimizle bir araya geldik. Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık.

        Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik.

        Filistin’in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistinle, kalplerimiz her daim kardeşlerimizle" ifadelerini kullandı.

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