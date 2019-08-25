'Ölmek istemiyoruz' yazılı pankart taşıdılar

Kırıkkale Emine Bulut'un (38) kızı F.B.B,'nin (10) gözünün önünde eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, Sivas'ta düzenlenen basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Sivas İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklamasında Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayeti protesto edildi. Basın açıklamasına katılan kadınlar ve erkekler ellerinde 'Anne ne olur ölme', Ben ölmek istemiyorum' dövizleri taşıdı. Grup ayrıca 'kadına uzanan eller kırılsın' diye slogan attı. Grup adına basın bildirisini okuyan CHP Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Güneyi, Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Hem de çocuğunun gözü önünde 'ölmek istemiyorum' diye feryat eden Emine Bulut öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar olduğunu her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

CUMHURİYET KADINLARINDAN CİNAYETE TEPKİ

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de dernek binasında düzenledikleri basın toplantısı düzenleyerek Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Şube Sekreteri Hülya Orhon kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin devam ettiğini ifade ederek, Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut olayı bardağı iyice taşıran en acı, en duygusal olarak gündeme geldi. Dört yıl önce boşanmış olduğu eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında, çocuğun gözleri önünde annesi bıçaklanıp paramparça ediliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi çok önceden kadın hakları verilmiş bir ülkenin kadınları olarak biz kadınlar neden öldürülüyoruz Çünkü yasalarımız var, fakat yasaları uygulayan sosyal düzenimiz eksik. Ataerkil yapıda yaşayan kadınlar olarak haklarımızı yeterince kullanamıyoruz. diye konuştu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUZ" PANKARTLARI

Çorum Kadın Meclisi, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti. 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda toplanan grup, "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart ve "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Öldürülmediğimiz şehitler istiyoruz" yazılı dövizler açarak, "Yasayı uygula, kadını yaşat" şeklinde slogan attı.Eylemde bazı kadınların temsili olarak boğaz kısımına makyajla bıçak yarası yaptığı görüldü.Kadın Meclisi adına basın açıklaması yapan Eylem Aka Kaya, çocuğunun önünde eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuklarını söyledi."Bunları kadınlara reva görenler utansın. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, yaşamak. En temel insan hakları olan yaşamlarını istiyor." diyen Kaya, Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" sözlerini hiç bir zaman unutturmayacaklarını vurguladı.Emine Bulut'un öldürülmesinin, kadın cinayetlerinin son bulması için bir dönüm noktası olmasını temenni ettiklerinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:"İstanbul Sözleşmesine, 6284 sayılı Kanuna saldırıyorsunuz, 'yuva yıkan yasa' diyorsunuz. O yasalar kadınlar yaşasın, şiddet görmesin diye çıkan yasalar. Artık herkes kararını verecek. Ya kadınların ölmeden, şiddet görmeden yaşamaları için kadınların yanında yer alacaksını ya da saldırılarınıza devam edip Emine Bulut'u, Özgecan Arslan'ı öldürenlerin yanında yer alacaksınız. Kadın cinayetleri bir afet değildir. Kadın cinayetlerini durdurmak mümkündür. Kadın cinayetlerinin reçetesi, eşitliktir. Çocuğunun gözleri önünde öldürülen, 'ölmek istemiyorum' diye haykıran Emine Bulut'un çığlığı, bu ülkedeki tüm kadınların çığlığıdır."Açıklamanın ardından öldürülen kadınların isimleri tek tek okunurken, eyleme katılanlar hep bir ağızdan "burada" diye cevap verdi.

"BUNLARI KADINLARA REVA GÖRENLER UTANSIN"

Malatya'da kadınlar, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Malatya'daki farklı kadın platformlarının oluşturduğu Malatya Kadın Meclisi üyeleri, Soykan Meydanı'nda bir araya gelerek ellerindeki döviz ve afişlerle Emine Bulut'un öldürülmesini kınadı.

Kadın Meclisleri Malatya Temsilcisi Dilara Karaca, yaptığı açıklamada, son sözleri "Ölmek istemiyorum" olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için bir araya geldiklerini belirtti.

Bulut'un küçük kızının yanında öldürüldüğünü hatırlatan Karaca, "Bunları kadınlara reva görenler utansın. Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o çok sevdikleri çocuklar ne yaşıyor herkes görsün." dedi.

Kadınlara yapılan şiddeti kınadıklarını vurgulayan Karaca, Emine Bulut'un son sözlerini unutmayacaklarını kaydetti.

SOKAKTA SAHNE ALDILAR



Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokak'ta dün gece, Emine Bulut cinayeti heykel performansı ile sahnelendi. Kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç cinayetlerine ve şiddete tepki çekmek için sokakta sahne alan Çocuklar Üşümesin Yardım Platformu ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu, toplumsal sıkıntıları ve acıları konu alarak insanları bilinçlendirmek amacıyla tiyatro gösterisi sergiledi. Oyun sonrası izleyicilere seslenen Gülçin Sevinç, cinayet ve tecavüze karşı dimdik duracaklarını belirtti. Sevinç, "Kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç olarak ölmek istemiyoruz. Çocuklar Üşümesin Yardım Platformu ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu olarak cinayet ve tecavüzlere karşı dimdik duracağız. Sanatımızı alıp, isyanımızı sokaklara taşıyacağız. Her zaman bas bas bağırıp kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç cinayetlerine ve şiddete hayır diyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından sahnelenen oyun, evredeki vatandaşlar tarafından alkışlanarak desteklendi.