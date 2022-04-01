Türk 'Mata Hari' filme çekilecek

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'Bergen'in yapımcısı Orchestra Content, yeni biyografi projesini açıkladı. Emine Adalet Pee'nin hayatı filme çekilecek.

'Emine Adalet Pee/ Kara Kâküllü Kız' adlı sinema filminde sıra dışı bir kadın olan Emine Adalet Pee, Türkiye’nin ilk oryantali olma özelliğine sahip. Konya'da Atatürk'ün karşısında zeybek oynamış, Kahire'de Ümmü Gülsüm ile sahneye çıkmış, Berlin'de Hitler'in karşısında dans etmiş kadın casus, 'Türk Mata Hari' olarak tanınan Emine Adalet Pee'nin hayatı Şaziye Karlıklı'nın aynı adlı biyografik romanından uyarlanırken filmin senaryosunu Zehra Çelenk yazdı. Filmin danışmanlığını ise Tuğrul Eryılmaz üstendi.