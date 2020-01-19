"MUSTAFA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Sandal'ın çıkardığı kitap ile ilgili de konuşan Jahovic, "Kitabı henüz okumadım ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim" dedi.