Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Bodrum havaalanında objektiflere yansıdı. Tatil için Bodrumu tercih eden Jahovic, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığa uğradı.

Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Emina Jahovic, "Kuzenimle tatile geldik. Onu yalnız bırakmak istemedim." dedi.

Jahovic, ardından otomobiline binerek, kaldığı otelin yolunu tuttu.