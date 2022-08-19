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Haberler Magazin Emina Jahovic: Kuzenimle tatile geldik - Magazin haberleri

Emina Jahovic: Kuzenimle tatile geldik

Önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıyan Emina Jahovic, "Kuzenimle tatile geldik. Onu yalnız bırakmak istemedim." şeklinde konuştu

19.08.2022 - 08:57 | Güncelleme: ABONE OL
Emina Jahovic: Kuzenimle tatile geldik - Magazin haberleri
"Kuzenimle tatile geldik"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Bodrum havaalanında objektiflere yansıdı. Tatil için Bodrumu tercih eden Jahovic, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığa uğradı.

"KUZENİMLE TATİLE GELDİK"

Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Emina Jahovic, "Kuzenimle tatile geldik. Onu yalnız bırakmak istemedim." dedi.

Jahovic, ardından otomobiline binerek, kaldığı otelin yolunu tuttu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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