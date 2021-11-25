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Emily Ratajkowski: Beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim - Magazin haberleri

Emily Ratajkowski: Beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim

Daha önce güzellik algısı yüzünden öz güveninin düşük olduğunu itiraf eden Emily Ratajkowski, bu kez karın kasları nedeniyle kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Ünlü model, "Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim" açıklamasını yaptı

25.11.2021 - 14:48 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz mart ayında ilk kez anne olan model Emily Ratajkowski, daha önce düzenlenen bir etkinlikte çekilen fotoğrafını 28 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladı. 30 yaşındaki Ratajkowski'nin karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet giymeyi tercih ettiği görüldü.

  • "BENİ UTANDIRMAYA ÇALIŞANLARA BOYUN EĞMEYECEĞİM!"

    O anları paylaşan ünlü model, "Bu postu neredeyse paylaşmayacaktım çünkü bunun tartışma yaratacağını biliyordum ama hey! Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim." diye konuştu.

  • KARIN KASLARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

    Gösteri dünyasında "Emrata" olarak anılan ünlü isim, katıldığı o gecede kaslarını gözler önüne serdikten sonra bazı kişiler tarafından eleştirilmişti.

    Ratajkowski'nin "kas yapma" işini abarttığını savunan birçok kişi "Bu kadarı da fazla!" diye yorum yapmıştı. Bazı kullanıcılar ise Emily Ratajkowski'nin gayet güzel göründüğünü savunmuştu.

  • "GÜZELLİK ALGISINA TAKINTILIYIM"

    Emily Ratajkowski, daha önce küçük yaşlarından itibaren seks objesi olarak görülmekten yorulduğunu açıklamıştı. Model, hamilelik günlerinde yazdığı feminist makalelerden oluşan 'My Body' (Benim Vücudum) isimli kitabında, güzellik algısına çocukluğundan bu yana takıntılı olduğunu itiraf etmişti.

  • "NE KADAR BEĞENİ ALDIĞIMI KONTROL EDİYORUM"

    Emily Ratajkowski, "Aslında kendime güvenim düşük. Sosyal medyada fotoğrafları paylaştıktan sonra kendimi, ne kadar beğeni aldığımı kontrol ederken buluyorum." demişti.

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