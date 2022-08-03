Emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanan %42,35 oranındaki zammın ardından bankalar promosyon yarışına girdi. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükselirken zamlı maaş ödemeleri 26 Temmuz tarihi itibariyle gerçekleştirildi. "2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar?" araştırmaları son günlerde hız kazanırken, bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyonu imkanı sunuyor. İşte, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar...