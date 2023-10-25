Emeklilik yaşı uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama geldi!
12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kalkınma Planı üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularının yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,"Emeklilik yaşı uzayacak mı?" sorusuna da cevap verdi. Peki, emeklilik yaşı uzayacak mı? İşte merak edilen detaylar...
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Emeklilik yaşı uzayacak mı? Merak edilen soruyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklama sonrası merak edilen soru cevabını buldu. İşte "Emeklilik yaşı uzayacak mı?" sorusunun cevabı...
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EMEKLİLİK YAŞI UZAYACAK MI?
12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde emeklilik yaşının yükseltileceğine dair iddiaların dile getirilmesi üzerine de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilikle ilgili yaşı yükseltme diye bir gündemimiz yok. Böyle bir çalışmamız yok." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir sıçrama yaptığını vurgulayarak "Bunlar stratejik ürünler. Dolayısıyla bunların paylaşılmasında, ticaretinde mutlaka belli kriterlerle hareket etmek gerekiyor. Burada Meclis'imizin rolü ne olabilir? Tabii bu, tartışmaya açık bir konu. Gelecekte belki bunu tartışarak belli bir çerçeveye oturtmak gerekir." değerlendirmesini yaptı.
Yılmaz, Merkez Bankasının kaynaklarıyla cari açığı düşürmeye, teknolojik seviyeyi yükseltmeye dönük seçici bazda belli projeleri destekleme yönünde bir programları olacağını, ayrıntılarını da ileriki haftalarda paylaşacaklarını anlattı.
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Kadın girişimciliğini desteklediklerini ifade eden Yılmaz, kadınların iş gücüne katılımında hızlı bir artış olduğunu kaydetti.
AK Parti iktidarından önceki dönemde yüzde 5'in altında olan kadın milletvekili oranının yüzde 19'lara ulaştığına işaret eden Yılmaz, "Bu, önemli bir ilerleme ama elbette yeterli değil. Önümüzdeki dönemlerde bunun daha da ilerlemesini arzu ediyoruz. Planda bu anlamda ortaya koyduğumuz rakamları minimum rakamlar diye değerlendirin." dedi.