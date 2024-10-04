Konforlu emeklilik için en iyi ülkeler
U.S. News and World tarafından yayınlanan, 5.900 katılımcıdan oluşan bir ankette, konforlu bir emeklilik için seçilen 10 ülke sıralandı
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Konforlu bir emeklilik için ülkeler dört temel özelliğe göre listelendi. Buna göre aranan kriterler uygun fiyat, uygun vergi ortamı, mülkiyet haklarına saygı ve gelişmiş kamu sağlık sistemi olarak sıralandı. 10 ülkenin içinde bulunduğu listede İsviçre, Yeni Zelanda, Portekiz, Avustralya ve İspanya ilk beş olarak yer buldu.
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İSVİÇRE EMEKLİLİK İÇİN EN İYİ ÜLKE
İsviçre, iki yıldır rahat bir emeklilik için seçilen en iyi ülke olarak listede zirveyi korudu. 2024 yılı itibarıyla, İsviçre’de temel emeklilik maaşı alan bir kişinin ortalama maaşı, çalışma geçmişine ve ödenen primlere bağlı olarak 1.200 ila 2.400 İsviçre frangı arasında değişim gösteriyor.
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İsviçre’de emeklilik maaşlarının en önemli sisteminden biri, “Alters- und Hinterlassenenversicherung” (AHV) olarak bilinen devlet emeklilik sistemi olarak öne çıkıyor. AHV, tüm İsviçre vatandaşlarının ve ülkede çalışan yabancıların zorunlu olarak katkıda bulunduğu bir sistem. Buna göre, bireylerin yaşlılık döneminde temel bir güvence sağlanırken, maaşların bir kısmı da karşılanıyor.
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YENİ ZELANDA LİSTEDE İKİNCİ SIRADA
Yeni Zelanda, rahat bir emeklilik için listede ikinci olarak yer buldu. Numbeo'ya göre, Yeni Zelanda'nın yaşam maliyeti ortalama olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yüzde 5,5 daha düşükken, kira ortalama olarak yüzde 36,2 daha düşük. Ayrıca Yeni Zelanda sakinleri, ücretsiz sağlık hizmetinden sınırsız yararlanabiliyor.
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Ülkede ayrıca 66 yaş ve üzeri kişiler için geçici emeklilik ziyaretçi vizesi bulunmakta. Yeni Zelanda'nın emeklilik vizesinde çalışma izini bulunmuyor, ancak başvuru sahiplerinin Yeni Zelanda vatandaşı veya ikamet eden yetişkin bir çocuğa sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Yeni Zelanda’da, devlet emeklilik maaşları “New Zealand Superannuation” olarak adlandırılıyor ve bu maaşlar, ülke genelinde emekli olan vatandaşlara sağlanan temel finansal destekler olarak öne çıkıyor.
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PORTEKİZ EMEKLİLİK VİZESİ VERİYOR
Portekiz; gelişmiş sağlık sistemi, düzenlenen vergi sistemi, yüksek hayat standartları ve güneşli havalarından dolayı emekliler için yaşanılacak en uygun ülkelerden biri olarak görülürken, 2022 yılında Ulusal Emeklilik Endeksi’nde 4. sırada yer almıştı. Listeye üçüncü sıradan giren Portekiz, emeklilere vize uygulamasına da devam ediyor.
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Portekiz emekli vizesi, düzenli geliri ya da emekli maaşı bulunan, Portekiz’de çalışmadan yaşamak isteyen ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilere verilen uzun süreli ulusal bir vize. Vizesi bulunan emekliler, Schengen bölgesine ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere vizesiz ulaşım hakkına sahip olmak, çalışma iznine sahip olmak ve Portekiz vatandaşı olma hakkına sahip olmak gibi avantajlara sahip oluyor.
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AVUSTRALYA’ DA EMEKLİLİK FIRSATLARI İKİYE AYRILIYOR
Avustralya'da emeklilik sistemi, zorunlu bir emeklilik fonu sistemi ve devlet destekli emeklilik yardımları olarak ikiye ayrılıyor.
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Zorunlu Emeklilik Fonu, çalışanların maaşlarından belirli bir yüzde oranında kesinti yapılırken, kesintilerin emeklilik fonlarına yatırılmasını sağlıyor. Bu fonlar, çalışanların emeklilik dönemlerinde gelir güvencesi sağlamak amacıyla işverenler tarafından yönetiliyor. Bu sistem sayesinde çalışanlar, emekliliklerinde ek gelir elde etme şansına sahip oluyor.
Devlet destekli emeklilik yardımları ise, emeklilik döneminde gelir güvencesi sağlamayı amaçlıyor. Avustralya'da en az 10 yıl yaşamış ve çalışmış kişiler emekli maaşı için başvurabiliyor.
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İSPANYA'DA ERKEN EMEKLİLİK
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ülkede 8.6 milyondan fazla 65 yaş ve üzeri vatandaş ikamet ediyor. Yeterli bütçe sağlandığı takdirde ise erken emekliliğe başvurulabiliyor.
İspanyol Hükümeti ''IPREM'' adında finansal bir gösterge kullanıyor. Bu gösterge, konforlu bir yaşam için ne kadar gelire ihtiyacınız olduğunu hesaplamayı amaçlıyor. Gerekli bütçenin tamamlanması ile, emeklilik yıllarında İspanya'da yaşayabilmenin kapısı açılıyor.
Bütçe hesaplaması her yıl İspanyol Göçmenlik Bürosu tarafından enflasyon miktarı ve yaşam maliyetleri göz önüne alınarak güncelleniyor.
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Emlak fiyatlarının ise makul seviyede seyrettiği ülkede, Numbeo'nun araştırmasına göre yüzde 55'lik bir oranla Avustralya'dan daha uygun bir yaşam maliyeti sunuluyor.
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Listenin geri kalanında ise sırasıyla: Kanada, Danimarka, Hollanda, İsveç ve Lüksemburg yer alıyor.
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