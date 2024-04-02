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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugün itibarıyla ödemeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:11
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        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
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        SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

        Maaş ödeme günü ayın 19, 20, 21 ve 22'si olanlara yarın, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

        Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

        Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara da bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.

        Maaş ödeme günü 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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