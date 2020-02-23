AA

Ergün, yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına ve toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamındaki işçilere aile yarımı yapıldığını söyledi.

Kamu çalışanlarına bu yıl 332 lira olarak ödenen aile yardımını, işçilerin TİS kapsamında faklı miktarda aldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Aileye verilen bir değer olarak gördüğümüz aile yardımı, çalışmayan eşler için mutfak harcamalarına ufak bir katkı niteliğindedir. Ama çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Bu durum, emekli olduktan sonra geliri azalan vatandaşlarımızın, gelirinin bir kalem daha azalmasına yol açıyor. Bu sebeple, aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz."

"HÜKÜMETİN TALEBİ DİKKATE ALACAĞINA İNANIYORUZ"

Aile yardımı sayesinde emeklilerin cebine ek bir gelirin gireceğini ifade eden Ergün, bu gelirin "emeklilerin ufak bir yarasına merhem" niteliğinde olacağını söyledi.

Emeklilerin geçinebilmesi ve ailenin varlığını korunabilmesi için emeklilik döneminde benzer ödemelerin önemli olduğuna dikkati çeken Ergün, "Daha önce başta banka promosyonu ve bayram ikramiyesi verilmesi olmak üzere emeklilerimizin yararına adımlar atan hükümetin, bu konudaki talebi de dikkate alacağına inanıyoruz." dedi.