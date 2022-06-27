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Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Gözler Kabine'de! Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşirken Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli Temmuz zammı netlik kazanacak. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den art arda açıklamalar gelirken zam oranı için yüzde 40 işaret edildi. İşte, Kabine Toplantısı öncesi Emekli zammı son durum...

27.06.2022 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli zammı hesaplamalarında son viraja girildi. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,98 artışla yüzde 73,50 oranınde gerçekleşirken 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı netlik kazanacak. Kabine Toplantısı öncesinden milyonlarca emeklinin gündeminde "2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? " sorusu yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den art arda açıklamalar geldi. İşte, 2022 Emekli Temmuz zammı son dakika açıklamaları...

  • BAKAN NEBATİ YÜZDE 40'I İŞARET ETTİ!

    Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, temmuz memur zammı hakkkında "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz.

    2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI GÜNDEMDE!

     

    Milyonlarca kişi, memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon rakamları için yapılacak açıklamayı bekliyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Gözler Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

  • MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ORANI NASIL HESAPLANIR?

     

    Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları oranında 2 kez zamlanıyor. Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada,

    "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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