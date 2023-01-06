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EMEKLİ ZAMMI 2023 | Emekli maaş zammında son gelişmeler: 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı hesaplama ile ek zam ne zaman yatacak

Emekli ocak ayı zam farkı ödeme tarihleri ile emekli zammında son durum

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren zam açıklamaları sonrasında emekli zammında son durum yakından takip ediliyor. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile netleşen emekli zammında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 06.01.2023 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli maaşlarında zam oranı geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, Ocak ayı emekli maaş zam farkı ne zaman hesaba geçer? İşte son dakika mekeli zammı gelişmeleri ile 2023 en düşük emekli zammı hesaplamaları...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Memur ve emekli zammında 5 puanlık artış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret desteğini de 250 TL'den 400 TL'ye yükselteceklerini kaydetti.

    Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi.

  • EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacağı hesaplanmıştı.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    2022 Temmuz ayında 3 bin 500 TL'ye çıakrtılan en düşük emekli maaşı 2023 Ocak ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

  • EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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