Emekli polis aracında ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, besicilik yapan emekli polis memuru Abdurrahman Oğuz'u (57) kendisine ait aracında hareketsiz halde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbarın ardından olay yerine sağlık be polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede emekli polis memurunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından 9 çocuk babası Abdurrahman Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.