Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli polis aracında ölü bulundu

Konya'da emekli polis aracında ölü bulundu

Konya'da emekli polis Abdurrahman Oğuz, aracında ölü bulundu

Giriş: 19.04.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli polis aracında ölü bulundu
HABERTURK.COM

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, besicilik yapan emekli polis memuru Abdurrahman Oğuz'u (57) kendisine ait aracında hareketsiz halde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbarın ardından olay yerine sağlık be polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede emekli polis memurunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından 9 çocuk babası Abdurrahman Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Halkın yararına verilen taahhütleri yerine getiririz"
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.