Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Emekli orman mühendisi ağaç sevgisiyle gençlere örnek oluyor

        Emekli orman mühendisi ağaç sevgisiyle gençlere örnek oluyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 75 yaşındaki emekli orman mühendisi Vicdan Aladağ, doğa sevgisiyle gençlere örnek oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 14:32 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli orman mühendisi ağaç sevgisiyle gençlere örnek oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlkokul yıllarında Gelibolu'nun Tayfur köyündeki okulunun bahçesine orman işletme şefliği personeli ve öğretmenlerinin gözetiminde fidan diken Vicdan Aladağ, toprakla buluşturduğu bu fidanı bir süre sulayıp bakımını üstlendi.

        Fidanın büyümesine yardımcı olan Aladağ'ın doğa bilinci bu fidan sayesinde arttı.

        Lise eğitiminin ardından orman mühendisi olmaya karar veren Aladağ, bu alandaki üniversite eğitimi sonrası Lüleburgaz Orman İşletme Şefliğine memur olarak atandı.

        Şeflikte uzun yıllar şef ve müdür olarak görev yapan Aladağ, 26 yıllık meslek hayatında 35 milyon fidanın toprakla buluşturulmasına katkı sağladı.

        2006 yılında emekliye ayrılan Aladağ, TEMA Vakfında da yaklaşık 10 yıl görev aldı.

        REKLAM

        Doğa sevgisi her geçen gün artan Aladağ, ilerleyen yaşına rağmen fidan dikmekten vazgeçmedi.

        Çoğu zaman emekli olduğu şeflikten temin ettiği fidanları aracının bagajına koyarak kıraç alanlara götüren Aladağ, bu fidanları toprakla buluşturup bakımlarını da yapıyor.

        "YEŞİLE OLAN AŞKIMIZ DEVAM EDİYOR"

        Aladağ, 26 yıl orman teşkilatında görev yaptığını söyledi.

        Teşkilatta çalıştığı yıllarda 12 bin hektar kıraç araziye yaklaşık 35 milyon fidanın dikilmesine yardımcı olduğunu belirten Aladağ, "Sadece dikim değil onların 3-5 sene de bakımını gerçekleştirdim. İlk diktiğimiz fidanlar bugün kesim çağına geldi" dedi.

        Ağaçlandırma faaliyetinin emek isteyen bir iş olduğunu, doğa sevgisinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Aladağ, "Emekli olduktan sonra fidana ve yeşile olan aşkımız devam etti" diye konuştu.

        Orman teşkilatında görev yapmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirten Aladağ, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Eskiden kıraç gördüğümüz yerleri ağaçlandırdık, bugün gidiyoruz, yeşil bir deniz. Onun hazzını başka herhangi gibi bir şeyde bulamazsın. Doğa aşkı böyle bir şey. Börtü, böcek, yaprak, ağaç, dal, budak, hepsi değişik mesajlar veriyor. 'Ben buradayım, seninle birlikte bu doğal ortamı paylaşıyorum.' diyorlar. Onun için biz onlara gereken ihtimamı, saygıyı göstermeliyiz ve yok olmalarına engel olmalıyız. Onlar varsa biz varız, biz varsak onlar daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürürler. Bu nedenle doğa, herkesin ama herkesin sahip çıkması gereken bir konu. Bundan hiç kimse kendini sarfınazar etmemeli."

        #resim#1311114#

        "ORMANA, YEŞİLE SAHİP ÇIKACAĞIZ, SARILACAĞIZ"

        Doğadan kopmanın kendisi için mümkün olmadığını vurgulayan Aladağ, "Doğayı sahiplenmek demek, insanın kendisini sahiplenmesi, kendisine saygı duyması demek. O nedenle ben bilhassa okulda doğa bilincinin oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Doğanın kendi yapısına kavuşması için ormana, yeşile sahip çıkacağız, sarılacağız. Başka yolu yok. Girilmemesi gereken yere girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Aladağ, ağaçların çoğaldığı bölgelerde yaban hayvanları ve bitki türlerinin de arttığını vurguladı.

        Bugüne kadar milyonlarca fidanın toprakla buluşturulmasına vesile olduğunu belirten Aladağ, "Fidan, yaşamın kendisi. Fidan, oksijen fabrikası, bedava çalışır. Hiç para pul istemiyor. Karbondioksidi alıyor, oksijeni veriyor. Bu işi tüm dünyada bedelsiz yapıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Vicdan Aladağ
        #KIRKLARELİ
        #Lüleburgaz
        #ağaç sevgisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa