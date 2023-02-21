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Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolcuğuna uğurlandı

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur, son yolcuğuna uğurlandı.

Giriş: 21.02.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolcuğuna uğurlandı
AA

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Şener Eruygur için Üsküdar Büyük Selimiye Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Eruygur'un Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı ve madalyaları konuldu. Cenaze namazı öncesi subaylar Eruygur'un naaşının başında saygı nöbeti tuttu.

Törene katılan Şener Eruygur'un eşi Mukaddes, oğlu Kemalettin, kızı Ayça ile gelini Özlem Eruygur ve kız kardeşi Şengül Çamkaya cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ile Eruygur'un yakınları, silah arkadaşları ve askeri görevliler katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan İlker Başbuğ, Eruygur ile öğrencilik yıllarında tanıştığını belirterek, "Harp Akademilerinde beraber öğrencilik yaptık. Ondan sonraki görevlerde yakın çalışma arkadaşıydık. Değerli bir subaydı, değerli bir generaldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün hizmetler verdi. Emekli olduktan sonra da Atatürkçü Düşünce Derneğinin başkanlığını yaptı. Ama maalesef biliyorsunuz Ergenekon kumpasıyla ilk karşı karşıya kalanlardan birisiydi. 2008 tutuklandı. Orada talihsiz bir kaza geçirdi. Ondan sonra kendini toparlayamadı, bugünlere geldik. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Eruygur'un naaşı top arabasına konularak saygı yürüyüşü yapıldı.

Şener Eruygur'un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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