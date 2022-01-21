Emekli öğretmen, misafirlik tartışmasında katil oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde 70 yaşındaki emekli öğretmen, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, Osmancık ilçesine bağlı Kuz Köyü'nde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertuğay Yüzgeç (33), aynı köyde yaşayan emekli öğretmen H.A.D.'ya yaklaşık 10 gün önce gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlik için gitti. Saatin geç olduğunu belirten H.A.D., Ertuğay Yüzgeç'i evine kabul etmeyince iki arasında tartışma yaşandı.
BALTA VE BENZİN BİDONU İLE TEKRAR GİTTİ
Gürültüye uyanan komşular araya girince Ertuğay Yüzgeç oradan ayrıldı, emekli öğretmende şahıstan şikâyetçi olmadı. İddiaya göre Ertuğay Yüzgeç, dün gece saat 03.00 sıralarında elinde balta ve 5 litrelik benzin bidonu ile saat 03.00 sıralarında emekli öğretmenin evine tekrar gitti.
TÜFEĞİ KORKUTMAK İÇİN ATEŞLEDİ
Şahıs bağırarak H.A.D.'nin dışarıya çıkmasını istedi. Şahsın bir elinde balta, diğer elinde benzin bidonu görünce tüfek ile dışarı çıkan emekli öğretmen, Ertuğay Yüzgeç'in kendisine doğru hamle yapması üzerine tüfeğini korkutma amaçlı ateşledi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanan Ertuğay Yüzgeç ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yüzgeç hayatını kaybetti. Ertuğay Yüzgeç'in cansız bedeni otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken H.A.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.
BİR YIL ÖNCE KÖYE YERLEŞMİŞ
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertuğay Yüzgeç'in ailesi ile birlikte Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşadığı, yaklaşık bir sene kadar önce babasının tedavi için kendisini hastaneye yatırmak için dilekçe verdiğini öğrenmesinin ardından doğum yeri olan Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Kuz Köyü'ne yerleştiği öğrenildi.
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